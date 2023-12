Wetteraussichten für Rheinland-Pfalz

Am zweiten Weihnachtsfeiertag bleibt das Wetter in Rheinland-Pfalz durchwachsen: Von dichten Wolken über Auflockerungen bis hin zu Sonnenschein ist alles drin. Die Temperaturen bewegen sich zwischen sechs und elf Grad. Auch am Mittwoch und Donnerstag bleibt es wechselhaft. Vor allem in der Pfalz wird es regnerisch, in anderen Gebieten wird man dagegen nicht nass. Die Höchstwerte liegen bei zwölf Grad.