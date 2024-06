Hochwasser in der Pfalz: nur leicht angespannte Lage

Die Regenfälle am Wochenende in Rheinland-Pfalz sorgen vielerorts für Hochwasser. Wie sieht es in der Vorder-und Südpfalz aus? In Speyer hat der Rhein den Scheitelpunkt erreicht, aber in Ludwigshafen und Frankenthal gibt es noch keine Entwarnung.

Ludwigshafen: Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz meldet, dass der höchste Wasserstand bei Mannheim und Ludwigshafen in der Nacht zum Dienstag erreicht wird. Die Prognose liegt bei einem Pegel zwischen 7,90 und 8,40 Meter. Ein Sprecher der Feuerwehr Ludwigshafen sagte dem SWR am Montag, wenn der Wert tatsächlich über 8,35 Meter klettert, dann könnte man das Hochwasser durchaus als "historisch" für Ludwigshafen betrachten. Das letzte Mal war das Wasser im Jahr 2013 so hoch. Rheinstrand mal ganz anders: Hochwasser an der Rheingalerie in Ludwigshafen. SWR Unsicherheitsfaktor Neckarhochwasser Die Situation sei nicht leicht einzuschätzen wegen der Hochwasserlage am Neckar. Da der Neckar bei Mannheim und Ludwigshafen auf Höhe der BASF in den Rhein fließt, könne der Rheinpegel nochmal steigen. Aber auch das wäre noch nicht dramatisch. Die Hochwasserschutzbarrieren hielten dem Rhein bis auf 9,25 Meter stand. Die Hannelore-Kohl-Promenade auf der Parkinsel in Ludwigshafen ist wegen Überflutung gesperrt. SWR Das Technische Hilfswerk hat Wassersperren aufgeschichtet. SWR Teile der Parkinsel in Ludwigshafen gesperrt Die Parkinsel in Ludwigshafen ist überflutet und Bäume stehen unter Wasser. SWR In Ludwigshafen sind auf der Parkinsel die Hannelore-Kohl-Promenade und auch Grünflächen überflutet. Die Zufahrt über die Brücke zur Parkinsel ist gesperrt. Anwohner kommen zurzeit nur über die Zufahrt an der Nähe der Pegeluhr im Süden auf die Parkinsel. Sandsäcke wurden aufgeschichtet, um gegebenenfalls Hochwasser zurückzuhalten. Frankenthal: Nach Angaben der Stadt Frankenthal ist die Hochwassermarke 8,40 Meter auch für Frankenthal kritisch. Deshalb wurde bereits begonnen die Durchlassstellen am Riegeldamm im Hansenbusch in der Nähe der A6 mit Auffüll-Material zu schließen. Zwei der Verschlüsse liegen auf Frankenthaler Gebiet, einer auf der Gemarkung Ludwigshafen. Die Radwege dort wurden gesperrt. Die Feuerwehr Frankenthal hat begonnen, Sandsäcke zur Sicherung des Damms zu füllen. Deichwachen wurden eingerichtet. Einsatzkräfte schließen eine Dammlücke am Rhein bei Frankenthal mit Auffüll-Material. SWR Speyer: Auch in Ludwigshafen und in Speyer werden die Deiche überwacht. Trotz Verbots würden immer wieder Spaziergänger und Schaulustige auf den aufgeweichten Deichen herumlaufen. Wer erwischt wird, zahlt Bußgeld, so eine Sprecherin der Stadt Speyer. Schaulusteige an der Rheinufer-Promenade an der Rheingalerie in Ludwigshafen - hier ist Hochwassertourismus legal. SWR Die Hochwasserwelle hat am Montagmittag bei Speyer ihren höchsten Stand mit 7,66 Metern erreicht. Das Wasser geht jetzt langsam wieder zurück, soll aber im Laufe des Mittwochs nochmal ansteigen. Entlang des Rheins seien diverse Zufahrten und Fußwege zum Rhein gesperrt worden. Wörth: Der Pegel Maxau in der Nähe von Wörth hatte am Sonntagnachmittag seinen Höchststand mit 8,29 m erreicht. Hier ist das Wasser schon deutlich zurückgegangen auf 7,80 m. Entwarnung gibt es aber trotzdem nicht, denn auch hier wird der Pegel wieder ansteigen. Der Heilbach, der Wörth vor eineinhalb Wochen in Atem gehalten hatte, ist nicht wieder angestiegen. Wörth Hochwasser bei Wörth Wörth: THW-Helfer beenden Einsatz am Heilbach Rund 160 THW-Helfer waren im Einsatz, um die Stadt Wörth davor zu schützen, dass Keller und Wohnungen volllaufen. Jetzt ist die Gefahr gebannt und die Pumpen werden abgebaut. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz