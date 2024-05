Wörth: THW-Helfer pumpen Wasser aus dem Heilbach in den Rhein

per Mail teilen

Starkregen hat den Pegel des Heilbachs extrem ansteigen lassen. Rund 160 THW-Helfer sind im Einsatz, um die Stadt Wörth davor zu schützen, dass Keller und Wohnungen volllaufen.

Das Technische Hilfswerk THW ist derzeit mit rund 160 Personen dabei, die Stadt Wörth vor Hochwasser zu schützen. Der Pegel des Heilbach, der teilweise durch die Stadt fließt, ist nach den Unwettern der vergangenen Tage noch immer viel zu hoch.

Mit zwölf Schmutzwasserpumpen, vier Notstromerzeugern und 2,6 Kilometer langen Schläuchen, die teilweise doppelt und dreifach verlegt sind, pumpen die 160 THW-Helfer im Bienwald bei Wörth das Wasser des Heilbachs ab. Zunächst in eine ehemalige Kiesgrube, den "Schauffele-See". Von dort wird es über einen Altrheinarm ins Hafenbecken von Wörth gebracht. Pro Minute können so bis zu 120.000 Liter Wasser in den Rhein geleitet werden.

Straße wegen Überflutung gesperrt

Seit Freitag ist der Wasserstand des Heilbachs extrem angestiegen. Zwischenzeitlich lag er bei über 1,6 Metern. Das ist ein viermal so hoher Pegel wie normal, wenn die Wasserhöhe etwa 40 Zentimeter beträgt. Am Mittwoch waren es noch immer mehr als 1,30 Meter. Das Wasser stand im Bienwald bei Wörth auf einigen Flächen laut THW rund einen halben Meter hoch. Am Mittwoch war die Hagenbacher Straße stadtauswärts noch immer überflutet und musste gesperrt bleiben.

Aus ganz Deutschland sind ehrenamtliche Helfer des THW seit dem vergangenen Wochenende dabei, mit Hochleistungspumpen das Wasser des Heilbachs einzudämmen. Der Einsatz des THW soll noch bis Freitag dauern.