FCK-Gegner Bayer Leverkusen verliert Europa-League-Finale

Vorhin schon angedeutet, jetzt noch einmal im Detail: Das war's mit der beeindruckenden Serie für Bayer Leverkusen. Der Deutsche Meister verlor das Europa-League-Finale am Abend deutlich mit 0:3 gegen Atalanta Bergamo. Und das nach zuletzt 51 ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge!

Was das nun für den 1. FC Kaiserslautern als Gegner im DFB-Pokalfinale am Samstagabend heißt? Schwer zu sagen. Einerseits haben die Italiener gezeigt: Bayer ist doch schlagbar. Andererseits dürfte der Frust über das verpasste Triple in Leverkusen zu einer "Jetzt-erst-recht"-Reaktion führen. Es bleibt also spannend...