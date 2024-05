Fahrgast stoppt vermissten Jungen in Bus nach Mainz

In einem Linienbus nach Mainz ist einem Mann ein fünfjähriger Junge aufgefallen, der alleine unterwegs war. Der Mann hatte den richtigen Riecher - der Junge war ausgebüxt.

Am Dienstagabend gegen 19:30 Uhr ist der kleine Junge im hessischen Ginsheim-Gustavsburg in den Bus nach Mainz eingestiegen. Laut Polizei hatte das der Fahrgast beobachtet. Dem Mann kam das seltsam vor, da das Kind abends alleine unterwegs war. Der 28-Jährige versuchte mit dem Kleinen zu reden. Der reagierte aber nicht auf ihn.

Kind war in Ginsheim-Gustavsburg als vermisst gemeldet

Der 28-Jährige rief deshalb die Polizei in Mainz an. Eine Polizeistreife stoppte den Bus und befragte den Jungen. Der Junge verriet den Polizisten aber nur seinen Vornamen - mehr nicht.

Die Polizisten fragten daraufhin bei ihren Kollegen in Bischofsheim nach, die für Ginsheim-Gustavsburg zuständig sind. Da stellte sich heraus, dass der 5-Jährige bereits als vermisst gemeldet worden war.

5-Jähriger bei Frühjahrsputz ausgebüxt

Seine Eltern hatten schon verzweifelt nach ihm gesucht. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Familie in Ginsheim-Gustavsburg in ihrem Haus Frühjahrsputz gemacht. Alle Fenster und Türen standen dabei offen. In einem unbemerkten Moment sei der Junge dann wohl weggelaufen und einfach in den nächstbesten Bus gestiegen, so die Polizei.

Polizei lobt aufmerksamen Fahrgast

Gott sei Dank, so die Ermittler, habe der 28-jährige Oppenheimer in dem Bus reagiert und die Polizei alarmiert. Der 5-Jährige ist dann auf der Polizeiwache in Mainz am späten Abend von seinem Vater abgeholt worden. Und der war nach Angaben eines Polizeisprechers sehr erleichtert.