Ein 7-jähriger Junge, der seit Sonntag vermisst wurde, ist wieder zu Hause. Die Polizei hatte die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Hasschim O. lebt mit seiner Familie in der Mainzer Neustadt. Seit Sonntag war er vermisst worden. Die Polizei teilte jetzt mit, dass der 7-Jährige wieder wohlbehalten zu Hause ist. Weitere Angaben machte die Polizei nicht.

In einer Mitteilung hieß es, dass der Junge an einer Art Autismus, er rede nicht, reagiere aber auf Ansprache. In einem zurückliegenden Fall war er in einen Linienbus gestiegen und war später dort gefunden worden.