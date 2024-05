Neue Regenfront zieht auf, Zugausfälle zwischen Trier und Saarbrücken, "Eichenhochzeit" im Kreis Bad Kreuznach

Aufräumen und doch schon wieder mit dem Schlimmsten rechnen. Das Wetter und seine Folgen bringen viele Menschen in RLP an die Grenze ihrer Kräfte.

9:52 Uhr Quiz-Auflösung: Es ist schon 20 Jahre her! Ich hatte euch vorhin gefragt, wann letztmals ein Profi-Fußballer eines rheinland-pfälzischen Vereins für Deutschland an einem der Großturniere teilgenommen hat. Antwort b) war die korrekte Antwort. Vor genau 20 Jahren war der aktuelle DFB-Rekordtorschütze Miroslav Klose, damals in Diensten des 1. FC Kaiserslautern, der letzte Nationalspieler aus einem rheinland-pfälzischen Verein, der für Deutschland an einem EM- oder WM-Turnier teilnahm. Beim "Sommermärchen" 2006 hatte der Mainzer Manuel Friedrich die Nominierung knapp verpasst. Bei der WM 2014 in Brasilien wurde ein gebürtiger Ludwigshafener und langjähriger Mainz 05-Profi mit dem deutschen Team Weltmeister: André Schürrle. Er spielte zu diesem Zeitpunkt allerdings schon bei Bayer Leverkusen.

9:34 Uhr Karl-Heinz Schnellinger ist tot Eine traurige Meldung erreicht uns an diesem Dienstagmorgen aus Italien. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Karl-Heinz Schnellinger ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das hat die Familie der Deutschen Presse-Agentur bestätigt. Schnellinger bestritt zwischen 1958 und 1970 vier Weltmeisterschaften für Deutschland und gehörte 1966 zum deutschen Team, das in England Vize-Weltmeister wurde. Er lebte seit Jahrzehnten in Italien. Die Kolleginnen und Kollegen der Sportschau blicken auf sein Leben und seine Karriere zurück: Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Karl-Heinz Schnellinger ist gestorben

9:07 Uhr Mobiler Notfallanhänger für das Bundesarchiv in Koblenz Geschichtliche Ereignisse für kommende Generationen bewahren, sei es durch Erzählungen oder Dokumente, ist in vielerlei Hinsicht eine wichtige Aufgabe. Das Koblenzer Bundesarchiv hat jetzt einen mobilen Notfallanhänger in Betrieb genommen, mit dem im Katastrophenfall wichtige Dokumente gerettet werden sollen. Laut Bundesarchiv ist der Wagen mit Materialen und Geräten ausgestattet, die beschädigte Dokumente abspülen und reinigen können. Die Dokumente könnten dann gefriertrocknet und wiederaufbereitet werden. Insgesamt verfügt das Bundesarchiv über drei solcher Anhänger. Ein Sprecher sagte, die Anhänger seien wichtig, denn es gebe immer häufiger extreme Wettereignisse. Wertvolle Dokumente könnten mit den mobilen Anhängern besser geschützt werden. Sie könnten bei Katastrophen etwa wie der Flut im Ahrtal zum Einsatz kommen. Sendung am Di. , 21.5.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

8:51 Uhr Geißbockversteigerung in Deidesheim In Deidesheim wird an diesem Dienstag wieder traditionell ein Geißbock versteigert. Was hinter der Tradition steckt, weiß mein Kollege Sebastian Barth:

8:34 Uhr Zweibrücken räumt nach dem Hochwasser auf In Zweibrücken hat nach dem Hochwasser das Aufräumen begonnen. Im gesamten Stadtgebiet und den Vororten hat die Stadt große Müllcontainer aufstellen lassen, die regelmäßig von Mitarbeitern der städtischen Entsorgungsbetriebe und eines privaten Dienstleisters weggebracht und gegen leere getauscht werden. Der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) schätzt, dass sich der Müllberg insgesamt mehrere Meter hoch auf der Fläche eines halben Fußballfeldes auftürmen wird. Sendung am Di. , 21.5.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern

8:18 Uhr Quiz: Wann waren Fußballer aus RLP für Deutschland im Einsatz? Noch gut drei Wochen sind es bis zur Fußball-Europameisterschaft bei uns in Deutschland. Vielleicht habt ihr ja verfolgt, wie der DFB seinen Kader nominiert hat - unter anderem über einen schwäbischen Bäcker und eine Dönerbude in Berlin. Dem deutschen Aufgebot gehören fünf Spieler aus dem Südwesten an. Allesamt stehen beim VFB Stuttgart unter Vertrag. Rheinland-Pfälzer sind nicht dabei. Doch das war auch mal anders: Wann nahm letztmals ein Fußballprofi aus einem rheinland-pfälzischen Verein für Deutschland an einem Großturnier teil? Bei der WM 2014 Bei der EM 2004 Bei der WM 2006 irrelevant: Bei der WM 2014

richtige Antwort: Bei der EM 2004

irrelevant: Bei der WM 2006 Die gegebene Antwort ist

8:04 Uhr Good News: Eichenhochzeit im Kreis Bad Kreuznach 🎉♥ Ist das nicht schön?!: Ursula und Gottfried Schmelzer aus Bad Sobernheim (Kreis Bad Kreuznach) feiern ihren sage und schreibe 80. Hochzeitstag und damit "Eichenhochzeit"! Sie sind das derzeit in Deutschland am längsten verheiratete Paar. Wir sagen: "Herzlichen Glückwunsch" 🎉♥. Meine Social Media-Kolleginnen und Kollegen lassen Ursula und Gottfried Schmelzer hochleben! Eichenhochzeit im Kreis Bad Kreuznach

7:52 Uhr Region Trier bereitet sich auf die nächsten starken Regenfälle vor Die Region Trier bereitet sich auf die nächsten starken Regenfälle vor. Bis zu 30 Liter auf den Quadratmeter sagen die Wetterexperten voraus. Das Problem: Die Böden sind noch von den Wassermassen der vergangenen Tage vollgesaugt und können kaum mehr was aufnehmen. Meine Kollegin Claudia Krell aus unserem Studio in Trier mit Einzelheiten:

7:38 Uhr Kalenderblatt: Der 21. Mai im Jahr... 2006: Mit knapper Mehrheit entscheidet sich die Bevölkerung Montenegros in einer Volksabstimmung für einen Austritt aus dem Bundesstaat Serbien und Montenegro und damit für die Unabhängigkeit. 1979: Als erster westlicher Popstar gibt der Engländer Elton John ein Konzert in der Sowjetunion. Schauplatz ist Leningrad, das heutige Sankt Petersburg. 1904: Um international einfacher Spiele zu organisieren, schließen sich in Paris sieben europäische Fußballverbände zum Weltfußballverband "FIFA" zusammen. Der Deutsche Fußball-Bund tritt noch am Gründungstag per Telegramm bei.

7:26 Uhr Hochwasser-Entwarnung in Koblenz Am Samstagvormittag hatte die Leitstelle in Koblenz vor Überflutungen durch die starken Regenfälle gewarnt. Unter anderem galt die Warnung für die Stadtteile Lay, Güls, Metternich und Moselweiß. Auch im Bereich des Peter-Altmeier-Ufers sei mit Überspülungen der Fahrbahn zu rechnen, hieß es. Jetzt kam die Entwarnung. Und die Aufräumarbeiten sollen zudem fast abgeschlossen sein. Hoffen wir, dass keine neue Hochwasserwarnung herausgegeben werden muss!

7:20 Uhr Falsche Briefwahlunterlagen in der Verbandsgemeinde Montabaur Etwa 600 Briefwähler in der Verbandsgemeinde Montabaur haben falsch nummerierte Wahlscheine erhalten. Grund war laut Gemeindeverwaltung ein Programmierungsfehler im Datensystem, das von allen Kommunalverwaltungen genutzt wird. Die falsch nummerierten Scheine für die Wahlen am 9. Juni seien ungültig. Die betroffenen Wählerinnen und Wähler bekommen den Angaben zufolge neue Wahlunterlagen zugeschickt. Sendung am Di. , 21.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:10 Uhr 🚓 Geldautomat in Wincheringen gesprengt - Verdächtige festgenommen Sehr häufig haben wir in den vergangenen Monaten Meldungen dieser Art: Geldautomat gesprengt, keine Spur von den Tätern. Gestern, am Pfingstmontag, war das, erfreulicherweise, mal anders 🙂. Denn, nachdem Unbekannte in Wincheringen (Kreis Trier-Saarburg) einen Geldautomaten in die Luft gejagt hatten, konnte die Polizei die mutmaßlichen Täter dank Zeugenhinweisen festnehmen. Die ganze Geschichte haben meine Kolleginnen und Kollegen aus unserem Studio in Trier: Wincheringen Unfall mit Fluchtfahrzeug Nach Geldautomatensprengung bei Trier: Mutmaßliche Täter festgenommen Am frühen Montagmorgen ist in Wincheringen im Kreis Trier-Saarburg ein Geldautomat gesprengt worden. Inzwischen gab es mehrere Festnahmen. 10:00 Uhr Leute SWR1 Rheinland-Pfalz

6:58 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Nach dem Tod des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und von Außenminister Hussein Amirabdollahian sind im Iran Trauerfeierlichkeiten geplant. Zunächst soll es eine Zeremonie im Nordwesten in der Provinzhauptstadt Tabris geben. Anschließend ist iranischen Medien zufolge eine Feierlichkeit in der religiösen Hochburg und Pilgerstadt Ghom vorgesehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Präsident des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, informieren in Berlin über die Fallzahlen politisch motivierter Straftaten im vergangenen Jahr. Im Vorfeld war bereits bekannt geworden, dass die Zahl linksextremer Gewalttaten im Jahr 2023 gestiegen ist. Sie sollen einen gewaltsamen Umsturz mit Sturm auf den Bundestag geplant haben: In Frankfurt am Main beginnt der zweite Terrorprozess gegen die mutmaßliche Verschwörergruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß. Der 72-Jährige ist als ein mutmaßlicher Rädelsführer angeklagt, er muss sich gemeinsam mit acht weiteren Männern und Frauen vor dem Oberlandesgericht verantworten.

6:46 Uhr Zugausfälle wegen Unwetterschäden auf Strecke Trier-Saarbrücken Auf der Bahnstrecke Trier - Saarbrücken fallen laut der Deutschen Bahn auch heute und die nächsten Tage die Regionalzüge aus. Hintergrund sind Schäden nach dem Unwetter. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Sendung am Di. , 21.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:08 Uhr So wird das Wetter im Land Der nächste Regen ist angekündigt für Rheinland-Pfalz. Allerdings gibt es laut SWR-Wetterexperte Karsten Schwanke auch eine beruhigende Nachricht: Die Wettermodelle zeigen, dass es schwächer regnen soll, als am Wochenende - wenn auch lokal erneut stärkere Regenfälle möglich sind. Video herunterladen (29,9 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Während die einen aufräumen, bereiten sich viele andere bei uns im Land schon wieder auf neue starke Regenfälle vor. Im Laufe des Tages soll es losgehen. Wir halten euch auch dann wieder in unserem Unwetter-Ticker auf dem Laufenden! Vor dem Amtsgericht in Ludwigshafen müssen sich zwei mutmaßliche Fluchthelfer verantworten. Sie sollen einem Häftling der JVA Mannheim geholfen haben, nach einem Arztbesuch in Ludwigshafen zu entkommen. Angeklagt ist unter anderem eine Mitarbeiterin der Justizvollzugsanstalt, in der der Häftling zum Fluchtzeitpunkt eingesessen hatte. Der Häftling war später in der Nähe von Heidelberg wieder gefasst worden. In Zweibrücken beginnt heute der Prozess gegen zwei Brüder. Sie sollen sich nacheinander über mehrere Jahre hinweg an der minderjährigen Tochter von einem der beiden Männer vergangen haben.