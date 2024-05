Wein und Bier für Hunde: Hundecafé an der Mosel eröffnet

Wer mit Hunden ins Restaurant geht, ist nicht immer gerne gesehen. In Kobern-Gondorf hat deshalb ein Hundecafé eröffnet. Dort gibt es beispielsweise Bier und Wein, aber nicht nur fürs Herrchen, sondern auch für den Hund.

Restaurantbesitzer sind nicht immer glücklich darüber, wenn Gäste ihre Hunde mitbringen. Manche finden es unhygienisch oder befürchten, dass es laut werden könnte. Im ersten Hundecafé von Kobern-Gondorf an der Mosel ist das ganz anders. Hier sind sie ausdrücklich erwünscht.

Und da der Hund in der Regel nicht alleine ausgeht, gibt es natürlich auch was für die Hundebesitzer zu essen und zu trinken. SWR-Reporterin Martina Gonser war bei der Eröffnung dabei - mit ihrer Hündin Darja, die das Darf´s Hundecafé testen durfte. "Für mich eine Johannisbeerschorle und für meine Darja bitte einen Hundewein, den Rotwein." Also eine Lammbrühe mit roter Beete. Frank Theisen, der Geschäftsführer des Hundecafés, muss gar nicht fragen, ob es schmeckt, es ist unübersehbar. In Nullkommanix hat Darja den Napf geleert.

Im Hundecafé gibt es auch Eis und Futtermittel zu kaufen

Hundebier und Hundewein bestehen aus Lammbrühe und verschiedenen Gemüsesorten. Die Pommes sind Trockenfutter in Stäbchenform. Zum Dessert kann ein Hundeeis serviert werden: "Zurzeit haben wir das Hundeeis in zwei Geschmacksrichtungen: Leberwurst und Banane", sagt Theisen.

Das und vieles mehr gibt es auch zum Mitnehmen. Denn das Hundecafé ist eine Kombination aus Futtermittelgeschäft, Café und Eisdiele, untergebracht in einer ehemaligen Weinprobierstube. Die Futtermittel kommen vom niederländischen Cafébesitzer. Er hat eine Biometzgerei und stellt seit fast 17 Jahren Biofutter für Hunde her.

Was früher mal eine Weinprobierstube war, ist heute das erste Hundecafé in Kobern-Gondorf an der Mosel. SWR

Treffpunkt für Herrchen und Hunde

Hundecafés gibt es bereits in anderen Regionen, wie in Berlin und europaweit in anderen Großstädten. Nun auch im kleinen Kobern-Gondorf. Den Hundebesitzern im Ort gefällt die Idee. Ist so ein Café doch auch ein idealer Treffpunkt , wo sich Hundebesitzer kennenlernen und austauschen können.

Das findet auch diese Besucherin: "Hier ist ein Hundecafé - hier dürfen Hunde bellen! Erst habe ich gedacht: Hach, aber dann habe ich gedacht: Warum nicht? Einen Versuch ist es wert." Eine andere Frau meint: "Einfach mal was anderes, einfach mal probieren. Ich finde die Idee richtig super."

Das Fazit unserer Reporterin Martina Gonser: Zwar sei man als Hundebesitzer inzwischen in vielen Cafés und Restaurants willkommen, aber so ein Hundecafé sei trotzdem eine schöne Idee. "Ich kann mir gut vorstellen, nach einer anstrengenden Wanderung durch die Weinberge an der Mosel, meine Darja mit einem Hundebier oder einem Leberwursteis zu belohnen", sagt sie. "Hundebesitzer, die in Kobern-Gondorf wohnen, werden vielleicht nach ihrem ersten Cafébesuch ein Problem haben: Ihr Hund wird nie wieder daran vorbeigehen wollen - ohne einzukehren."