RLP räumt auf, Einbruchserie in Traben-Trarbach wohl aufgeklärt, Funklöcher melden

Die Tage mit Starkregen und Überschwemmungen in RLP scheinen überstanden. Jetzt geht es ans Aufräumen.

9:45 Uhr Einbruchserie in Traben-Trarbach möglicherweise aufgeklärt Die Polizei in Traben-Trarbach hat möglicherweise eine Serie von Einbrüchen und Vandalismus in der Stadt von Anfang Mai aufgeklärt. Demnach konnten durch Zeugenhinweise mehrere Tatverdächtige ermittelt und Diebesgut bei ihnen gefunden werden. Es wurden Strafanzeigen gestellt. In der Nacht vom 7. auf den 8. Mai hatte es in Traben-Trarbach mehrere Einbrüche gegeben, unter anderem in die Realschule Plus, in die Turnhalle und in mehrere Linienbusse. Sendung am Mi. , 22.5.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

9:32 Uhr Anklage-Erhebung nach Messerangriff in Landau Die Staatsanwaltschaft Landau hat Anklage gegen einen Mann aus dem Rocker-Milieu erhoben. Er soll am Rande einer Trauerfeier auf dem Germersheimer Friedhof einen Mann mit einem Messer im Gesicht erheblich verletzt haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war der Angeklagte schon Wochen vorher mit dem Mann in Streit geraten. Offenbar soll er sein Opfer zu einer Straftat angestiftet haben. Die Ermittlungen dazu laufen noch. Der Angeklagte sitzt in Untersuchungshaft und macht keine Angaben, so die Ermittler. Sendung am Mi. , 22.5.2024 9:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

9:19 Uhr So verschicke ich die Briefwahl-Unterlagen korrekt Die Kreisverwaltung des Donnersbergkreises weist Wahlberechtigte aktuell nochmal darauf hin, wie Briefwahlunterlagen für die Kommunal- und Europawahlen korrekt zurückgeschickt werden. Hintergrund ist ein Problem, das im Kreis Mainz-Bingen aufgetreten ist. SWR-Reporterin Lara Steinebach mit den Einzelheiten:

9:05 Uhr EIL: Norwegen, Irland und Spanien wollen Palästina als Staat anerkennen Wir blicken mal schnell rüber zur Weltpolitik und zum Nahost-Konflikt. Norwegen hat angekündigt, Palästina als Staat anzuerkennen. Die Anerkennung werde zum 28. Mai erfolgen, so der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre. Es könne "keinen Frieden im Nahen Osten geben, wenn es keine Anerkennung gibt", sagte Støre. Und mittlerweile wurde auch ein Statement des irischen Premierministers Simon Harris bekannt. Demnach wird auch Irland Palästina als Staat anerkennen. Der Schritt erfolge gemeinsam mit Norwegen und Spanien, so Harris am Mittwoch in Dublin. Sendung am Mi. , 22.5.2024 9:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

8:38 Uhr Prozess nach Angriff auf Polizisten in Daun im Jahr 2022 Ein Angriff auf Polizisten wird heute am Amtsgericht Daun verhandelt. Nach Angaben des Gerichts sind vier Jugendliche, ein Heranwachsender und ein Erwachsener angeklagt. Sie sollen Teil einer Gruppe gewesen sein, die im Februar 2022 auf einem Dauner Schulgelände Polizisten beleidigt und getreten haben soll. Die mutmaßlichen Haupttäter sind den Angaben zufolge in Wittlich angeklagt. Diejenigen, die bei dem Angriff geholfen haben sollen, müssen sich jetzt heute in Daun wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte verantworten. Sendung am Mi. , 22.5.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:46 Uhr Freibäder durch Hochwasser verwüstet Das Hochwasser am Wochenende hat auch mehrere Freibäder im Land verwüstet – unter anderem das Freibad Biebermühle in Rodalben. Nach Angaben des Betreibers standen die Becken voller Schlamm und die Liegewiese unter Wasser. Die Aufräumarbeiten kämen aber gut voran, sodass die geplante Saisoneröffnung am 1. Juni möglich sei. Anders sieht es im Freibad in Mertesdorf im Ruwertal aus. Weil hier auch die Technik beschädigt wurde, war zuletzt unklar, wann das Bad wieder öffnen kann. Sendung am Mi. , 22.5.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:34 Uhr Public-Viewing zum DFB-Pokalfinale wird in Kaiserslautern aufgebaut Noch eine kurze Ergänzung zum Thema Fußball und dem FCK im DFB-Pokalfinale am kommenden Samstag in Berlin. Die Roten Teufel werden ja von tausenden Anhängern in die Hauptstadt begleitet. Für die, die zu Hause bleiben, wird ab heute auf dem Stiftsplatz in Kaiserslautern eine große Leinwand aufgebaut, zum Public Viewing des Endspiels.

7:28 Uhr Holt Bayer Leverkusen den zweiten Titel der Saison? Der 1. FC Kaiserslautern und seine Fans werden heute Abend ganz genau hinschauen, wenn im Finale der Fußball-Europa-League der Deutsche Meister Bayer Leverkusen versuchen wird, seinen zweiten Titel der Saison einzufahren. Schließlich steht mit Leverkusen die Mannschaft im Finale, die am kommenden Samstag den FCK im Finale um den DFB-Pokal fordern wird. Und so wären die Roten Teufel sicher nicht traurig, sollte Leverkusen heute mehr als die regulären 90 Minuten kämpfen müssen, um sich die zweite Krone der Saison aufzusetzen. Meine Kolleginnen und Kollegen der Sportschau schauen voraus auf das Europa League-Finale ab 21 Uhr: Bayer Leverkusen vor dem Europa League-Finale

7:02 Uhr Schlechter Handy-Empfang? Funklöcher melden Wer sich in Rheinland-Pfalz über schlechten Handy-Empfang ärgert, kann noch die ganze Woche Funklöcher melden. Dazu rufen das Digitalministerium in Mainz und die Bundesnetzagentur auf. Mein Kollege Alexander Winkler aus unserer Wirtschaftsredaktion sagt, wie‘s funktioniert:

6:55 Uhr Kirn: DRK verteilt Bautrockner Das Deutsche Rote Kreuz hat im Kirner Stadtteil Sulzbach Bautrockner an Haushalte verteilt, die von den Überflutungen betroffen sind. Über 110 Geräte seien an Betroffene ausgeliefert worden, heißt es vom DRK Bad Kreuznach. Der Einsatz in Kirn sei einer der größten des Roten Kreuzes im Kreis Bad Kreuznach in den letzten Jahren, so der Kreisbereitschaftsleiter. Das DRK wird den Angaben zufolge so lange in Kirn im Einsatz bleiben, wie Hilfe benötigt wird. Sendung am Mi. , 22.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz

6:42 Uhr Bewohner zurück in Seniorenheim in Saarburg Die Region Trier ist in der vergangenen Nacht vor weiteren Unwettern verschont geblieben. Aufgrund der Warnung vor plötzlich auftretenden Gewittern mit Starkregen waren die Feuerwehren in Alarmbereitschaft, doch die Situation sei insgesamt ruhig geblieben, teilten die Feuerwehren auf SWR-Anfrage mit. Die Aufräumarbeiten konnten demnach ungehindert weitergehen. In Saarburg konnten die Bewohner des Seniorenheims, das am Freitag evakuiert worden war, wieder zurückkehren. Und in Trier ist der mobile Hochwasserschutz bislang nicht gebraucht worden. Das sind gute Nachrichten an diesem Mittwochmorgen! Sendung am Mi. , 22.5.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:30 Uhr Der Blick nach Deutschland und in die Welt In Leipzig beginnt der Weltgipfel der Verkehrsminister. Das Treffen steht unter dem Motto "Greening Transport: keeping focus in times of crisis". Frei übersetzt geht es darum, einen umweltfreundlichen Verkehr in den Mittelpunkt der Arbeit zu stellen. Heute steht unter anderem ein Runder Tisch zum Thema Verkehr und Klimawandel auf der Agenda. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Zahlen zur beruflichen und sozialen Lage sowie zum ehrenamtlichen Engagement von 18- bis 24-Jährigen in Deutschland aus dem Jahr 2022/2023. Ein weiteres Thema ist die Debatte über einen Pflichtdienst. In der Fußball-Europa-League hat der Deutsche Meister Bayer Leverkusen am Abend die Chance auf den zweiten Titel der Saison. Im Finale des Wettbewerbs im irischen Dublin trifft Leverkusen ab 21 Uhr auf Atalanta Bergamo. Am kommenden Samstag ist Leverkusen dann der Gegner des 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokalfinale in Berlin.

6:07 Uhr Die Wettervorhersage für Mittwoch Es scheint überstanden. Die Wetterlage hat sich seit gestern am späten Abend beruhigt. Sinnbildlich dafür, dass es aufwärts geht ist das Versprechen von SWR-Wetterexperte Thomas Ranft: Heute soll über Teilen von RLP auch mal wieder die Sonne scheinen 😊: Video herunterladen (24,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig im Land Umweltministerin Katrin Eder (Grüne) überreicht im Ahrtal drei Förderbescheide für Großprojekte über 25 Millionen Euro: zum Wiederaufbau der Trinkwasserversorgung in Mayschoß, zur Neumodellierung des Flussbetts Heppingen/Heimersheim und zum Neubau der hochmodernen Kläranlage in Sinzig. Und in Dernau überreicht Innenminister Michael Ebling (SPD) dem Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler (Landkreis Ahrweiler), Guido Orthen, einen Förderbescheid aus dem Kommunalen Investitionspakt Klimaschutz und Innovation (KIPKI). Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) besucht Schülerpraktikantinnen und -praktikanten auf einem Binnenschiff bei Bingen im Rahmen der erstmals in Rheinland-Pfalz stattfindenden Praktikumswochen. Dabei informiert sich Hubig über die Praktika bei dem Binnenschifffahrtsbetrieb. Die Jugendlichen können während der Praktikumswochen in verschiedene Berufe hineinschnuppern. In Trier startet der Prozess gegen einen 66-Jährigen wegen Androhung von Straftaten. Laut Anklage soll der Mann aus Wittlich im März 2020 eine Bombendrohung gegen die Verbandsgemeindeverwaltung Bernkastel-Wittlich ausgesprochen haben. Im August 2020 habe er dann mit der Vergiftung von Lebensmitteln in Supermärkten in Bernkastel-Kues, Wittlich und Trier gedroht, so die Vorwürfe. Und natürlich schauen wir auch noch auf die Wetterlage und die vom Starkregen betroffenen Gebiete in RLP. Aktuell gibt es keine Unwetterwarnung mehr.