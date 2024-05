Die gegebene Antwort ist

Um bei der Kommunalwahl wählen zu dürfen, muss man in Rheinland-Pfalz 18 Jahre alt sein. Das ist nicht überall so. In elf Bundesländern dürfen Menschen bereits ab 16 bei der Kommunalwahl wählen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen oder Brandenburg. Warum das in Rheinland-Pfalz nicht so ist, erklären wir hier.