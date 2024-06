In Rheinland-Pfalz steigen die Pegelstände weiter. Am Ober- und Mittelrhein ruht inzwischen die Schifffahrt. Und St. Goar baute zum Hochwasserschutz einen Schnelldamm auf.

Die Nachwirkungen der Regenfälle und Überschwemmungen beschäftigen Rheinland-Pfalz noch immer. Die Pegelstände an den großen Flüssen steigen weiter. Am Rhein wurde vielerorts die Schifffsfahrt eingestellt und überall im Land werden Schutzwände errichtet.

Schifffahrt auf dem Rhein bei Mainz und Worms eingestellt

Bei Mainz, Bingen und Worms ist die Schifffahrt komplett eingestellt. Laut Wasserschutzpolizei wurde in Worms die Hochwassermarke 2 von 6,50 Metern am Montagmorgen überschritten, deshalb dürfe dort niemand mehr fahren. In Mainz wurde die kritische Marke von 6,30 Meter am Dienstagmorgen erreicht. Dort soll das Wasser noch bis in die Nacht auf Mittwoch steigen.

Deshalb dürfen auch dort keine Schiffe mehr über den Rhein fahren. Mit den Sperrungen soll verhindert werden, dass durch den Schiffsverkehr Schäden für die Anrainer entstehen. Die Schiffe erzeugen Wellen, die bei Hochwasser über die Uferkante treten und etwa Keller volllaufen lassen können.

Die Rheinfähre in Ingelheim hat in der Nacht auf Dienstag gemeldet, dass sie den Betrieb ab sofort einstellt. Die Stadt habe die Mole und die Anlegestelle gesperrt. Der Polder bei Ingelheim muss trotz der angespannten Hochwasserlage vorerst nicht geflutet werden. Das teilte die Stadt dem SWR mit. Bislang habe sich die Situation noch nicht so zugespitzt, dass das erforderlich sei. Beim Polder handelt es sich um eine Fläche von gut 160 Hektar entlang des Rheinhauptdeichs. Das Areal wird normalerweise landwirtschaftlich genutzt. Bei starkem Hochwasser kann jedoch Wasser aus dem Rhein durch Klappen in das Poldergebiet abgelassen werden.

St. Goar rechnet mit Überschwemmungen in der Nacht zum Mittwoch

In St. Goar könnte in der Nacht zum Mittwoch möglicherweise das Hochwasser in die Innenstadt laufen. Die Feuerwehr will das verhindern und hat deshalb am Dienstagmorgen einen Schnelldamm aufgebaut. "Es wird heute Nacht eine Zitterpartie", sagt Andre Weißhaupt, der Feuerwehrchef der Verbandsgemeinde St. Goar. Dann erreiche das Hochwasser seinen Höhepunkt. Der Schnelldamm könne die Innenstadt bis zu einem Wasserstand von etwa 6,70 Metern schützen.

Voraussetzung sei aber, dass die Pumpen es weiter schaffen, die Kanalisation freizuhalten. Noch ist nicht klar, wie hoch das Wasser in St. Goar tatsächlich steigen wird. Der Schnelldamm ist am tiefsten Punkt am Rheinufer in St. Goar gebaut, ist 60 Zentimeter hoch und läuft auch quer über die B9. Die Bundesstraße sei deshalb gesperrt, sagt der Feuerwehrchef.

Hochwasser-Warnung für Koblenz

Das Hochwasser am Mittelrhein wird nach den aktuellen Prognosen nicht so stark steigen wie zunächst befürchtet. In Koblenz wird nun von einem Höchststand von 6 Metern gerechnet. Die Feuerwehr verzichtet darauf, weitere Hochwasserschutzwände im Stadtteil Neuendorf aufzubauen. Möglicherweise wird am Dienstag das Peter-Altmeier-Ufer an der Mosel gesperrt. Im Stadtteil Ehrenbreitstein sind die Tore der Hochwasserschutztore geschlossen worden. Auch in Kaub und in Andernach gibt es aktuell keine Überflutungen oder Einschränkungen durch das Hochwasser.

Die Hochwasservorhersagezentrale hatte am Montagvormittag eine amtliche Hochwasserwarnung für das Stadtgebiet Koblenz herausgegeben. Die Bevölkerung wurde gebeten, sich zu informieren und parkende Fahrzeuge in Wassernähe zu entfernen sowie die Parkflächen am Peter-Altmeier-Ufer nicht mehr zu nutzen.

Am Mittelrhein oberhalb von Koblenz werden die Höchststände vermutlich unterhalb eines zehnjährlichen Hochwassers liegen. Laut aktueller Vorhersage ist am Pegel Kaub mit einem Höchststand von bis zu 6,70 Metern in der Nacht auf Mittwoch zu rechnen.

Neuerlicher Anstieg des Rheins bei Maxau

Der Rhein-Pegel Maxau bei Karlsruhe hatte am Sonntagnachmittag den Höchststand von 8,29 Meter erreicht. Danach gingen laut Hochwasser Vorhersagezentrale Rheinland-Pfalz die Pegelstände wieder leicht zurück. Seit der Nacht auf Dienstag steigt das Wasser an diesem Messpunkt erneut.

Mehrere Mittelrhein-Fähren stellen Betrieb ein

Am Mittelrhein haben wegen des Hochwassers einige Fähren den Betrieb eingestellt. Die Loreleyautofähre zwischen St. Goarshausen und St. Goar informiert auf der Internetseite, dass die Fähre bis mindestens Mittwoch nicht fährt. Die Personenfähre Felix ist dort noch in Betrieb.

Auch die Rheinfähre in Boppard hat den Betrieb wegen Hochwasser eingestellt. In Andernach kommen Besucher momentan nicht mit dem Schiff zum Kaltwassergeysir. Zwischen Linz und Remagen kann die Personen- und Autofähre noch übersetzen.

Pegelstand in Ludwigshafen sinkt, Damm in Frankenthal geschlossen

In Mannheim/Ludwigshafen hat der Pegelstand des Rheins am frühen Montagmorgen die wichtige Marke von 7,60 Metern überschritten. In der Nacht auf Dienstag hatte er gegen 1 Uhr laut aktueller Messungen den Höchststand von 8,17 Metern, seitdem fällt der Pegel wieder ganz leicht.

Die Stadt Frankenthal bereitet sich darauf vor, dass der Rheinpegel weiter steigt. Mit mehr als 2.000 Tonnen Erde haben Hilfskräfte den Riegel-Damm an der Autobahn 6 geschlossen. Durch die zwei Lücken im Damm verliefen bisher Fahrradwege, die sind jetzt gesperrt. Die Stadt geht nicht davon aus, dass der Rhein so ansteigt, dass er auf den Damm trifft. Weil aber unklar ist, wie viel Wasser zusätzlich vom Neckar noch in den Rhein fließt, wurden die Lücken im Damm vorsichtshalber geschlossen.

Der trockene Wochenbeginn setzt sich erstmal fort

Nach dem trockenen Start in die Woche am Montag: Regen bleibt den Menschen auch am Dienstag erspart. Laut Vorhersage wird es im Süden heiter bis wolkig bei Temperaturen bis zu 25 Grad. Im Norden soll es dagegen grauer werden bei 18 bis 21 Grad.

Die Wochenmitte wird laut DWD unfreundlicher: Der Himmel zeigt sich am Mittwoch demnach stark bewölkt bis bedeckt und es wird immer wieder nass. Gebietsweise könne der Regen auch länger andauern. Die Temperaturen erreichen laut Vorhersage höchstens 17 bis 21 Grad. Doch das regnerische Wetter am Mittwoch scheint eine Ausnahme zu sein: Der Donnerstag schwanke zwischen Sonne und Wolken, aber es bleibe trocken bei höchstens 18 bis 22 Grad. Und auch zum Wochenende soll es freundlich bleiben.