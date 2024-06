Hochwasserlage am Rhein bei Koblenz entspannt sich

Die Hochwasserlage im oberen Mittelrheintal entspannt sich weiter. Die ersten Sperrungen wurden aufgehoben. Einige Rheinfähren bleiben aber weiter außer Betrieb.

Das Wasser im Rhein sinkt allmählich. Nach Angabe der Hochwasservorhersagezentrale von Rheinland-Pfalz wurden am Mittelrhein bereits die Höchststände erreicht. Am Donnerstagnachmittag, um 17:15 Uhr war der Pegel erneut leicht gefallen, er stand bei 5,39 Meter. Deshalb wurden laut Polizei auch die ersten Sperrungen wieder aufgehoben.

Bundesstraße 9 bei St. Goar nach Hochwasser wieder frei

Das betrifft vor allem die B9 in St. Goar. Dort wird ab Donnerstagmorgen der Schnelldamm abgebaut, der vom Marktplatz quer über die Bundesstraße verlief. Die B9 ist laut Polizei deshalb wieder befahrbar.

Am Donnerstagsmorgen bauen Mitarbeiter der Stadt St. Goar den errichteten Schnelldamm über die B9 wieder ab, die Bundesstraße ist deswegen wieder frei befahrbar Falko Hönisch

Auf der anderen Rheinseite entspannt sich die Hochwasserlage langsamer. Hier gebe es zwischen Kamp-Bornhofen und Kaub noch vereinzelte Stellen, an denen die B42 gesperrt bleibe, teilt die Polizei mit. Sie geht davon aus, dass spätestens bis Freitag alle Sperrungen aufgehoben werden können.

Einige Rheinfähren wegen Hochwasserlage weiter außer Betrieb

Der Fährbetrieb am Mittelrhein bleibt aber weiter eingeschränkt. Die Loreley-Fähre wird voraussichtlich erst am Freitag wieder den Betrieb aufnehmen. Auch die Rheinfähre Boppard fährt den Angaben zufolge derzeit noch nicht.

Hochwasserschutztore in Koblenz bleiben noch geschlossen

Auch in Koblenz sinkt der Wasserstand des Rheins. Die Hochwasserschutztore in Ehrenbreitstein bleiben aber weiterhin geschlossen. Und auch die mobile Hochwasserschutzwand in Neuendorf bleibt laut Stadt über das Wochenende noch stehen. Anfang kommender Woche soll sie zurückgebaut werden. Die Straße am Peter-Altmeier-Ufer sei entgegen der Befürchtung nicht überflutet worden.

Kein Schlemmerfestival wegen Hochwassers in St. Goar

In St. Goar ist das Schlemmerfestival abgesagt worden, das am Freitag beginnen sollte. Drei Tage lang sollte dort auf den Wiesen am Rheinufer gefeiert werden. Doch die seien vom vielen Regen so aufgeweicht, dass dort etwa das Kettenkarussell nicht aufgebaut werden könne. Stadtbürgermeister Hönisch sagte dem SWR, jetzt suche man nach einem Ausweichtermin.