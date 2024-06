RLP gewährt Privathaushalten nach Unwetter an Pfingsten finanzielle Soforthilfe

Die Unwetter rund um Pfingsten haben viele private Haushalte in Rheinland-Pfalz getroffen. Diese sollen nun finanzielle Unterstützung bekommen, wie der Ministerrat am Dienstag beschloss.

Zu der finanziellen Hilfe für Privathaushalte in RLP nach den Unwettern sagte Innenminister Michael Ebling (SPD), die Unwetterereignisse an Pfingsten hätten viele Menschen von jetzt auf gleich in eine Situation gebracht, in der eine finanzielle Unterstützung "die dringendsten Ausgaben für zum Beispiel Übernachtungsmöglichkeiten, Ersatzkleidung oder Verpflegung abmildern kann".

Finanzielle Soforthilfe nach Unwetter erhalten verschiedene Regionen

Konkret geht es um eine Soforthilfe. Die Landesregierung stellt diese den betroffenen Landkreisen Südwestpfalz, Eifelkreis Bitburg Prüm, Trier Saarburg, Germersheim und Bad Kreuznach, sowie den Städten Trier und Zweibrücken zur Verfügung. Diese können laut Innenministerium das Geld dann an die betroffenen Bürgerinnen und Bürger weiterleiten.

Bis zu 3.000 Euro Soforthilfe pro Privathaushalt

Die Soforthilfe beantragen können Privatpersonen aus diesen Kreisen oder Städten, deren Wohnraum, Hausrat oder Kleidung durch das Unwetter beschädigt wurden. Die Höhe der Soforthilfe kann bis zu 1.500 Euro pro Haushalt und bis zu 500 Euro für jede weitere Person im Haushalt betragen. Maximal könnten 3.000 Euro gewährt werden.