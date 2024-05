So steht es um den Hochwasserschutz an Bächen und kleinen Flüssen in RLP

Starkregen und Hochwasser haben an Pfingsten große Schäden in Rheinland-Pfalz verursacht. Vor allem kleine Bäche und Nebenflüsse traten über die Ufer. Wird genug für den Hochwasserschutz getan?

Das Pfingstwochenende werden viele in Rheinland-Pfalz so schnell nicht vergessen. Kleine, sonst friedliche Bäche verwandelten sich binnen kürzester Zeit in reißende Flüsse. Wie zum Beispiel in Althornbach. Der gleichnamige Bach fließt einige hundert Meter weiter in den Hornbach, einem rund 50 Kilometer langen Zufluss des Schwarzbachs.

Doris Angermeiers Haus liegt direkt an dem kleinen Bach. Vor fünf Tagen flutete das Wasser ihren Keller. Das war schon beim Jahrhunderthochwasser von 1993 passiert - dass es nochmal so schlimm kommt, hätte sie nicht gedacht.

Ich hab eigentlich damit nicht gerechnet, dass es so krass wird. Wir kannten es von 1993, aber das Wasser kam so schnell.

Programmtipp Mehr zum Thema sehen Sie heute Abend um 20.15 Uhr im Politikmagazin Zur Sache Rheinland-Pfalz im SWR und danach in der ARD Mediathek.

Das Hochwasser kam schneller als sonst

Auch für Bernd Kipp, den Ortsbürgermeister von Althornbach, ist Hochwasser kein neues Phänomen. Doch auch er war überrascht, wie schnell der Pegelstand letzte Woche angestiegen ist. Seine Kfz-Werkstatt liegt nur ein paar Meter entfernt vom Bach. Er hatte am Freitagabend noch ein paar Dinge weggeräumt, dann kam das Wasser. Eine Viertelstunde später kam er schon nicht mehr in die Werkstatt.

Bernd Kipp, Ortsbürgermeister von Althornbach, steht nach dem Hochwasser vor seiner Werkstatt SWR

Das Wasser ist unwahrscheinlich schnell gekommen. Nicht so wie bei früheren Hochwassern, dass es langsam ansteigt, sondern schlagartig.

Ein kleiner Bach wird zum reißenden Gewässer. Auch an der Ahr trugen die Nebenflüsse am Oberlauf entscheidend zum Hochwasser und der Flutkatastrophe 2021 bei. Thomas Roggenkamp, Hochwasserexperte an der Uni Bonn, erklärt, warum gerade Nebenflüsse bei vielen Hochwassern so eine entscheidende Rolle spielen.

Ein Hochwasser entstehe nicht nur an dem Fluss selber, sondern im ganzen Einzugsgebiet. Und das sei wesentlich größer als die Flusslandschaft an einem größeren Fluss wie der Mosel oder der Ahr. Insofern müsse man die kleinen Flüsse immer in Betracht ziehen.

Starkregen und Hochwasser Oftmals werden die Begriffe "Hochwasser" und "Starkregen" verwechselt. Innerhalb kürzester Zeit fallen extreme Regenmengen. Die Kanalisation kann das Regenwasser nicht aufnehmen, kleine Bäche können sich zu reißenden Strömen entwickeln. Sprechen Experten von "Hochwasser", geht es meist um Fluten, die aus oberirdischen Flüssen oder Bächen entstehen. Von "Starkregen" spricht man, wenn sich Gewitterwolken platzregenartig entladen und große Mengen Regen in kurzer Zeit fallen. Oftmals sind solche Ereignisse auf wenige Kilometer im Durchmesser begrenzt. Die Kanalisation kann das Regenwasser nicht aufnehmen, kleine Bäche können sich zu reißenden Strömen entwickeln. Ursache ist die mit dem Klimawandel verbundene Erwärmung der Atmosphäre. Die warme Luft nimmt mehr Wasser auf, das sich irgendwo wieder entlädt. Klimaforscher warnen davor, dass Starkregenniederschläge in Zukunft häufiger und heftiger werden. In Rheinland-Pfalz sind in den letzten Jahren an mehreren Orten bis zu 150 Millimeter Regen in wenig mehr als einer Stunde gefallen. Das ist ein Viertel bis ein Fünftel der Jahresniederschläge. Genaue Vorhersagen, wann und wo extreme Starkregen niedergehen, sind nicht möglich. Es kann also jede und jeden treffen, auch weiter entfernt von Bächen und Flüssen, auch dort, wo man noch nie mit Hochwasser zu tun gehabt hat. Wenn hinter dem Haus ein Hang ansteigt, kann dort viel Wasser herunterkommen. Wer in einer Mulde wohnt, muss damit rechnen, dass sich dort Wasser sammelt. (Quelle: Umweltministerium RLP)

Und gerade an kleinen Flüssen, die dann wiederum ein kleines Einzugsgebiet haben, kann so eine Hochwasserwelle sehr schnell entstehen. Es reicht dann ein Niederschlagsereignis. Das kann auch relativ kurz sein.

Rückhaltebecken als Lösung bei Starkregen?

Nach Ansicht des Experten sind Rückhaltebecken wohl die einzige technische Maßnahme, um solch größeren Hochwassern etwas entgegensetzen zu können. Thomas Roggenkamp gibt aber auch zu bedenken, dass dies nicht überall realisierbar sei. Und das Problem sei, dass man im Prinzip all diese kleinen Flussläufe oder auch Bäche mit solchen Becken ausstatten müsste.

Und dann kommen wir in Kategorien, die kaum noch finanzierbar sind.

Konzepte für Hochwasserschutz nicht umgesetzt

Ortsbürgermeister Bernd Kipp sagt, dass für das Hornbachtal schon nach dem Jahrhunderthochwasser 1993 ein Schutzkonzept für den Hornbach ausgearbeitet wurde. Auch Rückhaltebecken waren vorgesehen. Doch umgesetzt wurde das nicht. Die Becken seien teils auf Privatgelände geplant gewesen, es kamen Einwände von Landwirten, so der Ortsbürgermeister. Und irgendwann sei das im Sande verlaufen.

Kommt die Pflichtversicherung gegen Elementarschäden?

Nach dem Hochwasser geht es ans Aufräumen. Bernd Kipp konnte dank rechtzeitiger Warnungen den Großteil seines Inventars vor dem Wasser retten. Dennoch - auf gut 10.000 Euro schätzt er seinen Schaden. Eine Elementarschadenversicherung, mit der Schäden durch Hochwasser abgedeckt wären, hat er nicht. Im Hochwassergebiet seien die ziemlich teuer, sagt er, das könne sich nicht jeder leisten. Die wenigsten im Ort hätten eine solche Versicherung.

In ganz Rheinland-Pfalz haben nur 46 Prozent der Menschen eine Versicherung gegen Elementarschäden. Dabei prognostizieren Experten, dass Schäden durch Naturkatastrophen in Zukunft noch mehr werden. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte von der Bundesregierung deshalb eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden gefordert. Bislang war das Justizministerium dagegen. Jetzt wird wieder darüber diskutiert. Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) spricht sich klar dafür aus.

Er hoffe, sagt Ebling im Gespräch mit dem SWR, dass vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse der Druck jetzt etwas größer werde und dieser "Berliner Eiertanz ein Ende nimmt", so Ebling wörtlich. Man solle jetzt Nägel mit Köpfen machen und den Bürgerinnen und Bürgern sagen,: Wir bieten euch so etwas als Pflicht an.

Das bedeutet nichts anderes als ein starkes, solidarisches Schutzsystem und darf mit haben wir immer gute Erfahrungen

In Frankreich beispielsweise gibt es so eine Pflichtversicherung schon - pro Haushalt kostet das im Schnitt 26 Euro. Im Katastrophenfall sind Hausbesitzer dafür abgesichert.