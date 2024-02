Erstmals werden in Rheinland-Pfalz die Daten von Flusspegeln per Satellit übertragen. Der Test an Ahr und Glan soll helfen, die Menschen früher vor Hochwasser zu warnen.

In Bad Bodendorf an der Ahr und am Glan im Kreis Kusel will das Land Rheinland-Pfalz ein neuartiges Pegel-System testen. Die Messstelle überträgt die jeweilige Höhe des Wasserstands per Satellit. Am Glan bei Odenbach ist nach Angaben des Umweltministeriums in Mainz der satellitengestützte Pegelmesser schon in Betrieb. In Bad Bodendorf, einem Stadtteil von Sinzig, soll der Test demnach in den kommenden Wochen starten.

Bei der Flutkatastrophe an der Ahr funktionierten Pegel nicht

Bislang werden die Wasserstände der Flüsse im Land per Datenleitung oder Mobilfunk zur Hochwasservorhersagezentrale gemeldet. Doch bei der Ahrflut im Sommer 2021 funktionierte das nicht. Die Wassermassen hatten an der Ahr und in der Eifel einige Pegelmesser fortgerissen. In anderen Fällen waren die Telefon- und Mobilfunknetze zusammengebrochen und die Daten konnten nicht übertragen werden.

RLP testet satellitengestützte Übertragung von Pegeldaten

Die Katastrophenschützer wussten deshalb oft nichts über die aktuellen Pegelstände von Ahr, Kyll, Prüm, Lieser, Nims und Sauer. Das Land Rheinland-Pfalz will deshalb ein satellitengestütztes Frühwarnsystem aufbauen und testet deshalb jetzt an der Ahr und an der Glan die Datenübertragung per Satellit. Wenn sie sich bewährt, sollen in Zukunft auch andere Flusspegel in Rheinland-Pfalz damit ausgestattet werden, heißt es.

Technik an der Ahr darf Radioteleskop nicht stören

Bei der neuen Technik muss man nach Angaben des Umweltministeriums in Mainz einige Faktoren beachten: Nicht jeder Standort sei geeignet, weil Hindernisse wie etwa Bäume oder Häuser die Übertragung der Daten zum Satelliten stören können.

Außerdem hat sich beim Test-Standort Bad Bodendorf herausgestellt, dass man - anders als geplant - das Satellitensystem Iridium nicht verwenden kann. Es würde nämlich das gewaltige Radioteleskop auf dem Effelsberg stören, dass rund 24 Kilometer entfernt steht. Deshalb wird in Bad Bodendorf jetzt das System Meteosat getestet.