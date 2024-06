Schiffe fahren wieder: Hochwasser in Mainz und Worms geht zurück

Die Wasserstände am rheinhessischen Abschnitt des Rheins sinken. In Worms hat der Rhein die Hochwassermarke 2 am Morgen wieder unterschritten, in Mainz gilt das jetzt auch.

Wenn die Hochwassermarke 2 unterschritten wird, dürfen die Schiffe auf dem Rhein ihre Fahrt mit verminderter Geschwindigkeit fortsetzen. Das ist laut Wasserschutzpolizei in Worms seit Mittwochmorgen wieder möglich. Aktuell (Stand 9 Uhr) steht der Rhein dort bei 6,36 Metern. Die Schifffahrt in Worms war bereits am Montag eingestellt worden, als dort der Pegel von 6,50 Metern überschritten worden war. Mainz Pegel erreicht 6,30 Meter Hochwasser am Rhein: In Mainz fahren keine Schiffe mehr Der Starkregen im Süden sorgt auch bei Worms, Mainz, Ingelheim oder Bingen für Überflutungen. In Mainz wurde am Dienstagmorgen die Hochwassermarke 2 erreicht. Auch in Mainz sinkt der Pegelstand kontinuierlich. Seit 9 Uhr liegt er bei 6,29 Metern und damit einen Zentimeter unter der Hochwassermarke 2. Deshalb ist auch hier die Schifffahrt wieder freigegeben. Rhein bei Bingen: Wegen Hochwasser fahren noch keine Schiffe In Bingen allerdings liegt der Rhein noch deutlich über dieser Marke. Dort dürfte es noch rund 24 Stunden dauern, bis die Schiffe weiterfahren können. Aktuell (9 Uhr) steht der Rhein bei 5,20 Metern. Aber auch hier geht das Hochwasser langsam zurück.