Durch den Starkregen im Süden steigt der Rhein auch bei Worms, Ingelheim und Bingen an. Das Hochwasser bringt Gefahren mit sich - für Menschen, aber auch für viele Tiere.

In Süddeutschland schüttet es seit Tagen unaufhörlich - in mehreren Kreisen wurde wegen der Überschwemmungen bereits der Katastrophenfall ausgerufen. In Folge des Starkregens wird für die kommenden Tage auch zwischen Worms und Bingen schnell steigendes Hochwasser des Rheins erwartet.

An den Pegeln Worms, Mainz und Bingen hat das Rheinwasser in den vergangenen Stunden jeweils die Hochwassermeldehöhe 1 überschritten. Am Pegel Worms wird bis Montag ein Anstieg bis in den Bereich eines 10- bis 20-jährlichen Hochwassers erwartet. Und auch am Mittelrhein steigen die Wasserstände teils deutlich an.

Sprunghafter Anstieg des Hochwassers im Rhein erwartet

Deshalb wurde über die Warnapp Katwarn am Sonntag eine amtliche Hochwasserwarnung für den Bereich von Worms bis zur Nahemündung bei Bingen herausgegeben. Und auch die Stadt Ingelheim hat eine Warnung herausgegeben.

Der Scheitelpunkt des Hochwassers in Ingelheim wird demnach für Dienstag, 4. Juni, erwartet. Allerdings könnten sich die Prognosen der Pegelstände und damit die Hochwasserlage laufend ändern. Gefährlich ist laut Polizei Ingelheim, dass der Wasserstand im Rhein sprunghaft ansteigen könnte, weil das Hochwasser in zwei Wellen aus den Zuflüssen von Neckar und Main in den Rhein gelangt.

Nur Dammwache darf Deiche in Ingelheim betreten

Die Stadt Ingelheim weist darauf hin, dass das Betreten der Deiche für Privatpersonen in allen Ortsteilen streng verboten ist. Es bestehe Lebensgefahr. Gesperrte Wege dürften ebenfalls nicht betreten oder befahren werden.

Bereits seit Sonntagmorgen ist laut Polizei eine dauerhafte Dammwache eingerichtet. Vereine kontrollierten dort im Auftrag der Feuerwehr regelmäßig die Deiche, um mögliche Schäden sofort zu entdecken.

Ingelheimer Polder muss möglicherweise geflutet werden

Aktuell steht laut Stadt die Frage im Raum, ob der Ingelheimer Polder geflutet werden muss. Dabei handelt es sich um eine Fläche von gut 160 Hektar entlang des Rheinhauptdeichs bei Ingelheim. Das Areal wird normalerweise landwirtschaftlich genutzt. Bei starkem Hochwasser kann jedoch Wasser aus dem Rhein durch Klappen in das Poldergebiet abgelassen werden. Dies geschah zum ersten Mal im Januar 2011.

Nach Angaben der Ingelheimer Polizei wird die zuständige Struktur- und Genehmigungsbehörde SGD Süd die Entscheidung treffen, ob der Polder geflutet werden muss. Voraussichtlich am Montagvormittag werde sich der Krisenstab der Stadt Ingelheim erneut zusammensetzen.

Tiere könnten in Panik vor steigendem Wasser auf A60 rennen

Sollte der Polder geflutet werden, könnte das Wasser für viele Tiere zu einer Gefahr werden, die in diesem Areal leben. Die Befürchtung ist, dass Rehe und andere Tiere in Panik vor der plötzlichen Überschwemmung ihres Lebensraums flüchten, dabei auf Straßen und vor Autos laufen. Bereits jetzt könne man beobachten, dass Tiere vermehrt das Gebiet verlassen, so die Polizei.

Autofahrer und -fahrerinnen werden deshalb um erhöhte Aufmerksamkeit auf Straßen in Nähe des Rheins, insbesondere auf der Autobahn A60, gebeten. Auf der A60 zwischen Ingelheim-West und Bingen-Ost wird wegen des vermehrten Wildwechsels voraussichtlich ab Montagmorgen in beide Richtungen die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 80 km/h herabgesetzt.

Campingplätze und Radwege wegen Hochwassers gesperrt

Darüber hinaus muss eventuell auch der Fährbetrieb zwischen dem Ingelheimer Stadtteil Frei-Weinheim und Östrich-Winkel auf der anderen Rheinseite eingestellt werden. Sollte die Mole in Frei-Weinheim nicht mehr anfahrbar sein, werde man darüber informieren, so die Stadt.

In vielen Orten wie Ingelheim, Oppenheim und Worms fährt die Polizei zurzeit vermehrt Streife in flussnahen Bereichen, um das Hochwasser im Auge zu behalten. In Heidesheim-Heidenfahrt wurde bereits am Samstag vorsorglich der Campingplatz am Rheinufer geräumt. In Ingelheim, Sporkenheim, Heidesheim und Worms sind mehrere Fuß- und Radwege am Rhein gesperrt.

Aktuelle Pegelstände gibt es im Internet unter hochwasser.rlp.de. Und auch die Stadt Ingelheim will auf ihrer Homepage regelmäßig aktuelle Informationen veröffentlichen.