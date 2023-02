SWR-Autorin Ilona Hartmann SWR Daniel Brusch

Seit Dezember 2006 arbeite ich als multimediale Reporterin und Redakteurin im SWR Studio Mainz.

Heimat und Werdegang

In das schöne Mainz hat es mich im Alter von 15 Jahren verschlagen. Nach dem Abitur bin ich für eine Ausbildung zur Krankenschwester auf die andere Rheinseite in das ebenfalls sehr schöne Wiesbaden gewechselt.

Nach zehn Jahren Berufstätigkeit und den Geburten meiner drei Kinder habe ich den Beruf gewechselt und als freie Mitarbeiterin bei Radio RPR in Mainz angefangen. Parallel habe ich Politikwissenschaft und Publizistik an der Uni Mainz studiert und nach Abschluss des Studiums im Jahr 2006 beim SWR angefangen.

Mein Antrieb

... ist es, mit den unterschiedlichsten Menschen in Kontakt zu kommen, die ich vermutlich sonst nicht kennengelernt hätte. Egal, ob sie mir traurige, schöne, lustige, ergreifende Geschichten erzählen: Diese Menschen vertrauen sich mir an und bauen darauf, dass ich ihre Geschichten und Anliegen so weitergebe, dass es ihnen gerecht wird. Dies ist für mich jedesmal wieder Herausforderung und Freude.

Schwerpunkt ist die Region Mainz

Als Mitarbeiterin des Regionalstudios Mainz bin ich mit allen Themen befasst, die in Mainz und Rheinhessen anfallen. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport oder Soziales: Ich bin sozusagen thematische Allrounderin. Auch das macht einen besonderen Reiz dieser Tätigkeit aus. Man muss sich permanent in neue Bereiche einarbeiten, sie erfassen und dann so auf den Punkt bringen, dass jeder sie versteht.

Journalistisch prägend für mich war

...meine Zeit als "Redakteurin in Ausbildung". Nach drei Jahren Mitarbeit im Studio Mainz absolvierte ich diese Form eines Kurz-Volontariats. Ein halbes Jahr lang konnte ich dabei in die unterschiedlichsten Redaktionen "hineinschnuppern". Unter anderem war ich bei der Online-Redaktion von DASDING in Baden-Baden, bei den SWR-Fernsehkolleginnen im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, in Mainz bei der Hörfunk-Wirtschaftsredaktion und bei der Fernseh-Redaktion "Zur Sache Rheinland-Pfalz".

Unvergessliche Momente

Tatsächlich gibt es für mich nicht diesen einen unvergesslichen Moment. Immer wieder habe ich Menschen getroffen, die mich tief beeindruckt haben. Da war der Ehemann, der seine geliebte Frau durch Steinewerfer auf der Autobahn verloren hatte und trotzdem nicht voller Hass auf die jugendlichen Täter war. Da war die Ehefrau, die sich aufopferungsvoll um ihren schwer demenzkranken Mann gekümmert hat, obwohl der sie in seiner Verwirrung immer wieder wüst beschimpft hat. Oder da waren die Grundschüler, die mit Feuereifer Geld für ärmere gesammelt haben, weil sie "die Welt besser machen" wollten. Alles Menschen, die ich nicht vergesse und deren Geschichten ich sehr gerne erzählt habe.

Ilona Hartmann

Redakteurin und Reporterin

Am Fort Gonsenheim 139

55122 Mainz

studio.mainz@SWR.de