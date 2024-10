Ein 40-jähriger Mann steht vor dem Mainzer Amtsgericht. Er soll seine Bekannte bei einem Jetski-Unfall so verletzt haben, dass sie ein Jahr später an den Folgen starb.

Der Mann war im Sommer 2022 gemeinsam mit dem Opfer auf zwei Jetskis auf dem Rhein unterwegs gewesen. Laut Anklage soll er mit seinem Jetski in Höhe Biblis Kreisel gedreht und die Frau nicht im Blick gehabt haben.

Jetski-Fahrerin erlitt bei Zusammenprall schwerste Verletzungen

Als sie dann laut Anklage unüblich nah an dem 40-Jährigen vorbei fuhr, prallten sie mit den Jetskis ineinander. Die Frau erlitt dadurch unter anderem ein offenes Schädel-Hirn-Trauma. Sie wurde direkt in eine Klinik eingeliefert und konnte dort stabilisiert werden. Etwa ein Jahr später verstarb sie dann aber in einem Pflegeheim an den Folgen des Unfalls.

Prozess in Mainz soll Frage nach Fahrfehler klären

In dem Prozess soll nun geklärt werden, wie genau es zu dem Unfall hatte kommen können. Unter anderem wird es darum gehen, ob einer der beiden einen Fahrfehler begangen haben könnte.