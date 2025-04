Zwischen Riesenrad und Autoscooter soll am Dienstag in Speyer zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr der Katastrophenfall geübt werden. Bei der Stadtverwaltung haben sich dafür mehr als 500 Statisten gemeldet.

Die Stadtverwaltung in Speyer sucht bis zur letzten Minute noch nach weiteren Statisten, die an einer Räumungsübung auf der Frühjahrsmesse in Speyer teilnehmen wollen. Bislang haben sich mehr als 500 Menschen gemeldet - 1.000 sollten es bestenfalls werden. Die Übung für Feuerwehr und Rettungskräfte soll so realistisch wie möglich werden. Deswegen können sich noch bis heute 10:30 Uhr freiwillige Statisten auf dem Festplatz einfinden.

An normalen Tagen ist viel los auf der Frühjahrsmesse in Speyer. Auch bei der Katastrophenübung sollen möglichst viele Statisten gerettet werden. SWR

Großübung in Speyer: Statisten dürfen kostenlos mit Fahrgeschäften fahren

Der Anreiz für die Statisten: Sie können zwischen 10:30 Uhr und 12 Uhr die Karussells auf der Frühjahrsmesse umsonst nutzen. Natürlich nur so lange, bis das Alarm-Signal über die Katwarn-App und andere Wege erfolgt. Dann müssen Rettungskräfte und Helfer dafür sorgen, die Statisten möglichst schnell in Sicherheit zu bringen, erklärt die Stadtverwaltung.

Die Frühjahrsmesse in Speyer soll am 8. April Schauplatz einer großen Übung weden mit Hunderten von Statisten. SWR

Wie schnell kann die Frühjahrsmesse geräumt werden?

Bei der Übung soll das gesamte Festgelände geräumt werden. Rund 50 Einsatzkräfte und Helfer sollen an der Übung teilnehmen, wie der städtische Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur Peter Eymann bei einem Pressegespräch vorab erklärte: "Wie reagieren die Menschen und wie lange dauert es, bis sie das Messegelände verlassen haben, das wollen wir herausfinden."

"Ich weiß, dass viele Städte sich Gedanken machen, wie sie Veranstaltungen sicherer machen können", sagte Eymann. Deshalb sei die Übung, ein Festgelände im Live-Betrieb zu räumen, auch "von bundesweitem Interesse." Die Todesfahrt über den Weihnachstmarkt von Magdeburg hat unter anderem gezeigt, wie schnell ein friedliches Fest zu einem Unglücksort werden kann. Die Stadt Speyer erhoffe sich "viele Lernpunkte, von denen wir andere Städte natürlich auch mitprofitieren lassen wollen", so der Katastrophenschutz-Experte.