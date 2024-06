Staatsanwaltschaft Limburg: Anklage wegen Totschlag im Fall Rahel M. aus Montabaur

Die Staatsanwaltschaft Limburg erhebt Anklage gegen einen Mann, der an Weihnachten 2022 eine Frau aus Montabaur getötet haben soll.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte Rahel M. Betäubungsmittel gespritzt hat. Daraufhin sei sie bewusstlos geworden und gestorben. Der Mann habe ihre Leiche zunächst in einer Tasche an der Lahn abgelegt. Später habe er sie aber zurück in seine Wohnung gebracht, weil die Polizei an der Lahn mehrmals nach der Leiche gesucht habe.

Polizei fand die Leiche in der Wohnung des Beschuldigten

Den Angaben zufolge wurde die Leiche von Rahel M. im vergangenen Oktober in der Wohnung des Beschuldigten gefunden. Daraufhin habe die Polizei ihn festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Im nächsten Schritt entscheidet nun das Limburger Landgericht, ob die Anklage zugelassen wird.

Anklage wegen Totschlags

Im Herbst hieß es zunächst laut Ermittlern, dass Rahel M. noch lebte, als sie in die Tasche gelegt wurde. Davon geht die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben nun nicht mehr aus. Daher wirft sie dem Beschuldigten Totschlag vor und keinen Mord.