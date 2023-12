Der Mittwoch in Rheinland-Pfalz bleibt überwiegend trocken, die Temperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad. Dichte Wolken lockern zum Nachmittag von Süden her auf. Am Donnerstag kommt von Westen her wieder etwas Regen ins Land bei Temperaturen bis 12 Grad. Am Freitag und Samstag erwartet uns wechselhaftes Wetter mit Schauern.