Autofahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei durch Kaiserslautern

Am Freitagabend hat sich in der Kaiserslauterer Innenstadt eine turbulente Verfolgungsjagd abgespielt. Ein Autofahrer hatte zuvor laut Polizei mehrere Unfälle verursacht.

Der Mann war Freitagabend gegen 21:30 Uhr Passanten aufgefallen. Er soll mit einem schwarzen Mercedes in der Nähe des Messeplatzes in Kaiserslautern mehrere Autounfälle verursacht haben. Auf dem Platz hatten sich zu diesem Zeitpunkt viele Menschen aufgehalten, weil gerade Maikerwe ist.

Autofahrer fährt kreuz und quer durch die Kaiserslauterer Altstadt

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Autofahrer vom Messeplatz aus weiter Richtung Altstadt. Dabei soll er noch mit anderen Autos zusammengestoßen sein. Eine Person in einem anderen Auto wurde leicht verletzt.

Die Polizei nahm mit mehreren Streifenwagen die Verfolgung aufgenommen. Der Autofahrer flüchtete kreuz und quer durch die Altstadt von Kaiserslautern, auch gegen die Fahrtrichtung.

Polizei stoppt mutmaßlichen Unfallverursacher vor der Fruchthalle

Schließlich konnte die Polizei den Mann stoppen. Passanten haben davon offenbar ein Video gemacht und in Sozialen Medien hochgeladen. Die Polizei konnte den Mann demnach direkt an der Ausgeh-Meile in Kaiserslautern, in der Nähe der Fruchthalle, stoppen. In dem Video sieht man wie das Auto gerade an einer Baustelle vorbeifährt. Es sieht so aus, als hätte das Auto noch eine Baustellenbarken mitgeschleift. Ein Polizeiauto stellte sich in den Weg und blockierte dem Autofahrer den Fluchtweg.

Unter den Augen vieler junger Leuten, die gerade in der Altstadt unterwegs waren, wurde der Fahrer gestellt. Die Polizei geht davon aus, dass der 45-Jährige bei dieser Fahrt unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können.