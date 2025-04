In Ludwigshafen ist am Ostermontag ein Autofahrer in eine Straßenbahnhaltestelle gekracht. Laut Polizei kam er von der Fahrbahn ab, durchbrach das Glasgeländer der Haltestelle und blieb auf dem Dach liegen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 24-Jährige gegen 19:30 Uhr mit seinem Auto durch die Saarlandstraße im Stadtteil Süd. Auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle "Wittelsbachplatz" kam er von der Fahrbahn ab, durchbrach das Glasgeländer der Haltestelle und blieb auf dem Dach im Gleisbett liegen. An der Haltestelle warteten zu dem Zeitpunkt zum Glück keine Fahrgäste. Durch den Unfall wurden weder der Fahrer, noch andere Personen verletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 10.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr musste für über eine Stunde eingestellt werden. Unfall in Ludwigshafen: Autofahrer wohl zu schnell unterwegs Wie die Polizei berichtet, sollen Zeugen beobachtet haben, dass der 24-Jährige zu schnell gefahren ist. Sein Führerschein wurde eingezogen. Gegen den Mann wird

jetzt wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.