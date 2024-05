Regnerisches Fronleichnams-Wochenende in Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Regen, Wolken und auch Gewitter: Das verlängerte Fronleichnams-Wochenende in Rheinland-Pfalz wird eher trüb.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz erwartet ein regnerisches Wochenende. Bis Samstag gibt es immer wieder Schauer und Gewitter, aber nicht in solchen Mengen, wie sie in Baden-Württemberg und Bayern zu erwarten sind, sagt Wetterexpertin Claudia Kleinert. Vor allem der Süden und Südosten von Rheinland-Pfalz bekomme viel Regen ab.

Der Freitag beginnt mit einzelnen Schauern, Richtung Nachmittag regnet es fast im ganzen Land. Auch Gewitter mit Starkregen sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) möglich. Die Temperaturen klettern auf 16 bis 19 Grad, in Hochlagen der Eifel sind 14 Grad möglich.

Am Samstag erwarten die Meteorologen bei wechselnder bis starker Bewölkung weitere Regenfälle. Die Höchstwerte liegen bei 16 bis 19 Grad und in Hochlagen bei um die 14 Grad.

Weiter geht es am Sonntag mit Schauern und Gewittern bei wechselnder Bewölkung. Im Nordwesten sind im Tagesverlauf allerdings Auflockerungen wahrscheinlich. Trocken wird es allerdings erst mit dem Start in die neue Woche.