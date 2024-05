In knapp drei Wochen beginnt die Fußball-Europameisterschaft. An insgesamt zehn Spielorten in Deutschland werden viele Fans aus ganz Europa erwartet. In Rheinland- Pfalz wird zwar nicht gespielt, aber es wird trotzdem mit vielen Zuschauern beim Public Viewing gerechnet. Und darauf bereitet sich die Polizei besonders vor. Zudem wird sie die Kollegen in anderen Bundesländern mit Spielorten unterstützen.