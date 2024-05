Heilbronner Trollinger-Marathon vor dem Start

Mehr als 8.000 Menschen haben sich für den Heilbronner Trollinger-Marathon angemeldet. Auf die Kinder- und Jugendläufe am Samstag folgen am Sonntag die Hauptdisziplinen.

Bis zum Freitag wurden der Start- und Zielbereich im Heilbronner Frankenstadion noch eingerichtet. Die Vorbereitungen auf die bundesweit bekannte Sportveranstaltung laufen genau nach Plan, sagt Holger Braun, Projektleiter des Trollinger Marathons.

Neue Disziplinen

Neben dem teilnehmerstärksten Halbmarathon, dem 10 Kilometer-Lauf und dem Staffel-Marathon planen die Organisatoren auch kürzere Strecken. Zum ersten Mal gibt es den sogenannten Zehnteleslauf über 4,5 Kilometer. Dort können sich auch Einsteiger auf die Probe stellen und dabei das Gefühl des bekannten Marathons miterleben, so Holger Braun. Denn egal, für welche Strecke man sich entscheidet, alle haben den gleichen Zieleinlauf im Heilbronner Frankenstadion.

Die jüngsten Teilnehmer werden glaube ich kein Jahr alt sein, die werden noch getragen werden von ihren Eltern, also von null bis 85 werden wir alles dabei haben.

Startzeiten am Frankenstadion

Die Kinder- und Jugendläufe starten laut Zeitplan am Samstag ab 15 Uhr. Die Marathonis und die Staffelläuferinnen und Läufer gehen am Sonntag um 8:45 Uhr auf die Strecke, der Halbmarathon beginnt um 10 Uhr.

Extra-Auszeichnung für das beste Kostüm

In Anlehnung an den Médoc-Marathon in Bordeaux will der Trollinger Marathon auch einen Preis für das beste Kostüm vergeben. Für den Wettbewerb können sich Läufer beim Info-Zelt vor Ort anmelden, sich dort in ihrer Verkleidung fotografieren lassen und auf eine positive Bewertung der Jury hoffen.