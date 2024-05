4.700 Kinder ohne Arzt: Einzige Kinderarztpraxis in Neckarsulm macht zu

Kassenärzte warnen: Ambulante Versorgung gefährdet

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Baden-Württemberg beklagt einen dramatischen Ärztemangel. Viele der rund 7.000 Hausärztinnen und Hausärzte im Land stehen kurz vor der Rente. Mitte April 2024 waren in Baden-Württemberg laut KV fast 1.000 Hausarztsitze unbesetzt. Selbst in attraktiven Regionen sei es schwierig, Nachwuchs zu finden, so die KV. Als Grund gibt sie vor allem eine vergleichsweise geringe Vergütung von Hausärzten und hohen bürokratischen Aufwand an.

Honorarverluste bei gleichzeitigen Kostensteigerungen führten bei den Hausarztpraxen zu spürbaren Einbußen, teilte die KV Mitte April 2024 mit. Ohne niedergelassene Haus- und Fachärzte sowie Psychotherapeuten sei die Versorgung der Bevölkerung weder in der Quantität noch in der Qualität auf dem heutigen Stand zu halten. "Die ganze ambulante Versorgung steht auf dem Spiel."