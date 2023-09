Jan Arnecke ist für den SWR als Multimedia-Redakteur unterwegs. Er ist für Online, Hörfunk und Fernsehen im Einsatz und berichtet aus der Region Heilbronn-Franken.

Jan Arnecke arbeitet als Multimedia-Redakteur im SWR-Studio Heilbronn. Als Reporter setzt er Themen für Online, Hörfunk und Fernsehen in der gesamten Region Heilbronn-Franken um. Neben tagesaktueller Berichterstattung, Gerichtsprozessen und bunten Themen, ist Jan Arnecke vor allem im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) unterwegs und kümmert sich um alle Themen rund um Bildung.

Vor dem SWR

In Karlsruhe hat Jan Arnecke einen Kooperationsstudiengang der Hochschule Karlsruhe und der Hochschule für Musik Karlsruhe abgeschlossen. Schwerpunkt in diesem Studium war multimedialer Journalismus rund um hochschuleigene Themen, aber auch den Bereich Kultur in Hörfunk und Bewegtbild. Seit März 2021 ist er im SWR-Studio Heilbronn tätig. Davor hat er ein zweijähriges Volontariat bei einem privaten Radiosender in Karlsruhe absolviert und war als freier Mitarbeiter für das SWR-Studio Karlsruhe tätig.