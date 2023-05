Rund 4.500 Läuferinnen und Läufer bei Trollinger Marathon

Am Sonntagmorgen fand in Heilbronn der Trollinger Marathon statt. In diesem Jahr konnte man auch wieder die volle Distanz laufen. Rund 4.500 Menschen haben teilgenommen.

Nach dem Auftakt mit dem Kinderlauf am Samstag standen beim 21. Trollinger Marathon in Heilbronn am Sonntag die Halbmarathon- und die Marathon-Distanz, sowie der Zehn-Kilometer-Lauf an. Los ging es um 8:45 Uhr. Insgesamt waren für alle Läufe rund 4.500 Menschen angemeldet. Siegerin und Sieger kommen aus Heilbronn-Franken Der "Trolli" ist in diesem Jahr wieder vollkommen zurück. Schon im letzten Jahr, nach coronabedingter Pause, ging es wieder auf die Strecke rund um Heilbronn – allerdings nicht über 42 Kilometer. Das war in diesem Jahr wieder möglich und exakt 384 Läuferinnen und Läufer waren dafür angemeldet, weitere 2.275 für den Halbmarathon. Die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bezwangen den Zehn-Kilometer-Lauf. Mit zwei Stunden und 34 Minuten und vier Sekunden kam Kay-Uwe Müller von der TSG Schwäbisch Hall/Ilshofen als schnellster Mann über 42 Kilometer ins Ziel. Schnellste Frau auf der Marathon-Distanz war Isabel Leibfried von der TSG 1845 Heilbronn mit zwei Stunden 53 Minuten und zwölf Sekunden. Beim Halbmarathon waren Bettina Englisch, ebenfalls von der TSG 1845 Heilbronn und Vasilii Leminski aus Münstertal im Schwarzwald die Schnellsten. Über zehn Kilometer setzten sich die TSG 1845 Heilbronn Sportlerin Veronica Hähnle-Pohl und Julian Großkopf vom Team Optomotiv durch. Bestes Wetter sorgt für gute Stimmung Und auch beim Publikum am Streckenrand war die Stimmung ausgelassen. Bei bestem Lauf- und Anfeuer-Wetter haben sich wieder zahlreiche Schaulustige, Fans und Familienmitglieder der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Straßen versammelt. Und das der "Trolli" Tradition hat, merkt man spätestens, wenn man sieht, dass sogar Läufer aus München extra für dieses Erlebnis in den Weinbergen anreisen. Am Samstag fand in diesem Jahr zum ersten Mal auch ein Kinderlauf für die kleinsten "Trolli"-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer statt. Rund 1.400 Kinder waren dabei.