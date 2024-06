Bundesfinale Jugend forscht: Siegerehrung in Heilbronn

Mit den Preisverleihungen endet am Sonntag das 59. Bundesfinale von Jugend forscht in Heilbronn. Wer die Sieger in den sieben Fachgebieten. sind, bleibt spannend bis zum Schluss.

Das 59. Bundesfinale von Jugend forscht geht am Sonntag in Heilbronn mit einem Höhepunkt zu Ende: Den Verleihungen der Bundessiege in den sieben Jugend forscht Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik. Insgesamt 107 Forschungsprojekte von Kindern und Jugendlichen zwischen 14 und 22 Jahren haben sich seit Donnerstag im Science Center Experimenta der Experten-Jury gestellt.

Preise im Wert von mehr als einer Million Euro

Es werden Geld- und Sachpreise im Wert von mehr als einer Million Euro vergeben. Darunter sind Forschungsaufenthalte, Praktika und auch die Teilnahme an internationalen Schülerwettbewerben. Zur Siegerehrung am Sonntagvormittag in der Konzert- und Kongresshalle Harmonie kommen Ehrengäste wie Jens Brandenburg, der stellvertretende Ministerpräsident Thomas Strobl (CDU) und Landeskultusministerin Theresa Schopper. Aus Baden-Württemberg sind neun Wettbewerbsbeiträge an den Start gegangen.

Wieder zunehmendes Interesse an Jugend forscht

Unter dem Motto "Mach Dir einen Kopf" haben sich knapp 10.500 Kinder und Jugendliche am Nachwuchswettbewerb beteiligt - das sind 12 Prozent mehr als noch im Vorjahr, so Marc Scheffler, Vorsitzender der Jugend forscht-Jury: "Die Coronapandemie hat da einen großen Einschnitt dargestellt. Nach und nach nehmen die Aktivitäten an den Schulen wieder zu und das freut uns natürlich. Das ist es, was die Jugend forscht erreichen will: Talente fördern im MINT- Bereich."