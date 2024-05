per Mail teilen

Beim Trollinger-Marathon wurden am Sonntag zum ersten Mal Mehrwegbecher eingesetzt. Dahinter verbirgt sich die Unternehmer-Geschichte eines Kinobetreibers.

Im Zieleinlauf des Trollinger-Marathons in Heilbronn gab es dieses Jahr erstmals Mehrwegbecher für die Sportlerinnen und Sportler. Diese konnten nach Gebrauch in spezielle Boxen geworfen werden. Insgesamt 10.000 Becher hat die Firma von Sven Döding aus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis) für die Veranstaltung bereitgestellt. Eigentlich ist er Kinobetreiber. Im Jahr 2017 aber war seine Frau genervt von dem ganzen Müll, der dort entsteht. Sie forderte ihn auf, sich etwas einfallen zu lassen.

Aus den ersten Gehversuchen mit Mehrweggeschirr wurde zwei Jahre später ein eigenes Unternehmen. Der To-go-Boom durch die Corona-Pandemie und die Änderung im Verpackungsgesetz für die Gastronomie beflügelten das Geschäft. Heute besitzt die Firma 2,5 Millionen Artikel und Europas leistungsfähigste Spülmaschine für Mehrweggeschirr.

EM-Fan-Zone in Stuttgart

Döding stattet deutschlandweit 26 Kinos aus, dazu große und kleine Veranstaltungen. Als nächstes kommen zum Beispiel Fußball-EM-Fan-Zonen in Berlin, Hamburg, Köln und Stuttgart dazu. 1,6 Millionen Mehrweg-Plastikartikel sind dabei im Einsatz. Mittlerweile kümmern sich 16 Beschäftigte in Bad Mergentheim um den reibungslosen Ablauf. Beim Trollinger-Marathon setzten die Veranstalter eigenes Personal ein.

Mehrwegbecher im Zieleinlauf des Trollinger-Marathons Heilbronn Marketing GmbH

Die Hightech-Variante der Becher mit RFID-Chips kam in Heilbronn noch nicht zum Einsatz. Denn nicht jeder Veranstalter will diese bezahlen, so Döding. Anhand der gechipten Becher kann er auslesen, wie oft dieser schon im Kreislauf war. Die Mehrwegschale für Pommes zum Beispiel schafft bis zu 500 Spülgänge.

Gespräche über weitere Events in Heilbronn

Der Trollinger-Marathon war die erste Veranstaltung des Heilbronn Marketings mit der Mehrwegkonzepte Service GmbH. Es gebe Gespräche über weitere Events, so Döding. Ob und welche, stehe aber noch nicht fest.

Beim Marathon in Heilbronn mussten die Nutzer kein Pfand zahlen, Döding geht aber davon aus, dass nicht viele Becher abhanden gekommen sind. Die genaue Differenz werde er aber erst nach den Spülgängen wissen.

Mehrwegbecher in der Spülmaschine. Sven Döding

Zurzeit laufen in Bad Mergentheim die Planungen für einen Umzug. Denn ab Juli will die Firma in neuen Gebäuden weitermachen.