Der international renommierte iF Design Award geht in diesem Jahr auch nach Herxheim im Kreis Südliche Weinstraße - für eine Mehrweg-Weinflasche. Das steckt dahinter.

Rüdiger Ertel ist einer der Gewinner des iF Design Awards 2024, um den sich in verschiedenen Kategorien 11.000 Designer aus mehr als 70 Ländern beworben hatten. Der Diplom Designer wurde nach eigenen Angaben von einer Jury aus mehr als 130 unabhängigen Experten für die Gestaltung der ersten Wein-Mehrwegflasche in der Größe 750 ml ausgezeichnet. Designer Ertel sagte dem SWR, er freue sich sehr darüber, vor allem weil es um Klimaschutz gehe.

Diplomdesigner Rüdiger Ertel aus Herxheim bei Landau, einer der Preisträger des internationalen Design Award 2024. Foto: Rüdiger Ertel

Mehrweg-Weinflasche: Weniger klimaschädliches Kohlendioxid

Das Design sei einzigartig und habe einen hohen Wiedererkennungswert, urteilte die Jury. Vor allem überzeugte auch die Idee der Nachhaltigkeit der neuen Mehrweg-Weinflasche. Sie sei 50 Mal wiederverwendbar und verringere damit den ökologischen Fußabdruck pro Weinflasche. Außerdem könnten die Winzer durch die Wiederverwendung der Mehrwegflaschen ihre Ausgaben auch deutlich senken, urteilte die Jury. Dazu sagte Diplomdesigner Ertel aus Herxheim, die Produktionskosten für die Weingüter seien unter anderem durch die Energiekosten um 30 bis 40 Prozent gestiegen. Dazu komme der Preisdruck durch Einzelhandelsketten wie Lidl, Aldi und Co. Die Mehrweg-Weinflaschen würden hier eine echte Alternative sein, um Kosten einzusparen.

Die prämierte Mehrwegflasche für Wein aus der Pfalz. Fotostudio H.G. Merkel

Prämierte Mehrweg-Weinflasche feierte auf Prowein Premiere

Das bestätigt auch der Besteller der Herxheimer Mehrweg-Weinflasche, der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft "Wein-Mehrweg eG", Werner Bender. Bei den Gesamtkosten für die Produktion bei einem Weingut würden Winzer knapp 50 Prozent für ihre Einwegflaschen ausgeben, sagte Bender dem SWR. Mit der Mehrwegflasche könnten sie deutlich sparen und gleichzeitig noch etwas Gutes für die Umwelt tun.

Die in Herxheim entworfene Dreiviertel-Liter-Flasche wurde bereits im vergangenen Frühjahr auf der Messe ProWein in Düsseldorf vorgestellt. Bender zufolge wird die Mehrwegflasche von einem Großbetrieb hergestellt, der in Bayern und Thüringen Produktionsstätten hat. Er beliefere inzwischen mehr als zehn Winzergenossenschaften in Baden-Württemberg. Gespült würden die Flaschen dann in einem regionalen Großbetrieb. Das spare Transport- und Energiekosten. Und es gebe auch etliche Weingüter und große Weinhändler, die nun ebenfalls mitmachen wollten, wie beispielsweise der Weinhandel Peter Riegel, der auch spanische und italienische Bioweine vertreibt.

Supermärkte sollen beim Pfandsystem einsteigen

Wichtig für die Verbraucher sei, dass auch die großen Supermarktketten in das Pfandsystem für Weinflaschen mit einsteigen. Hier sei die Genossenschaft gerade mit mehreren Lebensmitteleinzelhandelsketten im Gespräch und kurz davor, Verträge abzuschließen. Um welche Ketten es sich handelt, wollte Bender nicht verraten. Nur so viel: Sie seien bundesweit, also auch in der Pfalz vertreten.

Warum Pfälzer Winzer vielleicht noch zögern

Warum die Winzer in der Pfalz möglicherweise noch nicht in das Pfandflaschensystem beim Wein eingestiegen sind, erklärt sich der Genossenschaftsvorsitzende vor allem damit, dass sie bezweifeln, dass ihre Kunden die Flaschen auch wirklich zurückbringen. Außerdem hingen sie an ihren individuell entworfenen Flaschenformen.

Jeder Winzer in der Pfalz kann mitmachen

Jeder Weinbaubetrieb, egal ob Genossenschaft oder Direktvermarkter, könne bei der Genossenschaft "Wein-Mehrweg eG" Mitglied werden und darüber Weinflaschen beziehen. Ob sich das lohnt, hänge natürlich auch davon ab, ob es genügend Spülbetriebe in der Pfalz gibt, die die Weinpfandflaschen annehmen und reinigen. Werner Bender ist sich aber sicher: wenn der Bedarf da ist, dann bauen die vorhandenen Betriebe vor Ort ihr Angebot entsprechend aus.

Den iF Design Award gibt es seit 1954. Er zählt zu den weltweit wichtigsten Design-Preisen. Ausgezeichnet werden Gestaltungsleistungen aller Disziplinen wie beispielsweise Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Service-Design, Architektur und Innenarchitektur. Die prämierten Beiträge werden online vorgestellt.