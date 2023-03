per Mail teilen

Die Württemberger Weingenossenschaften wollen ihren Wein künftig in Mehrwegflaschen verkaufen. Heute soll die Flasche in Düsseldorf vorgestellt werden.

Mehr Mehrweg statt Einweg, auch bei Weinflaschen - das ist der Sinn einer neuen 0,75-Liter-Weinflasche, die künftig in Baden-Württemberg zum Einsatz kommen soll. Schon lange gibt es im Land ein Pfandsystem für Weinflaschen im 1-Literformat und Möglichkeiten, diese zu spülen. Jetzt soll die kleinere Version dazukommen. Die Flasche wird am Sonntag auf der Messe "ProWein" in Düsseldorf vorgestellt.

Bisher gibt es Weinflaschen in vielen Formen und Farben. "So ist ein großes Pfandsystem schlicht nicht machbar", sagt Werner Bender, Vorstand der Wein-Mehrweg eG, gegründet von Württemberger Weingärtnergenossenschaften. Fast jede Genossenschaft habe ihr eigenes Design.

Design der Flasche ist noch geheim

Ein geschlossenes Pfandsystem brauche aber eine standardisierte Flasche. Die Wein-Mehrweg eG hat sich extra für das Pfandsystem neu gegründet. Noch in diesem Jahr sollen erste Weine in die neuen Flaschen abgefüllt werden, erklärt Werner Bender.

Die Genossenschaft besitzt die Lizenz an der neuen Flasche. Wie sie aussehen wird, ist noch geheim. Am Vormittag soll sie der Öffentlichkeit gezeigt werden.

Spülzentrum in Möglingen spült 24 Millionen Flaschen im Jahr

Die Weinflasche allein hat laut Deutschen Weininstitut einen Anteil von etwa 45 Prozent am CO2-Fußabdruck bei der Weinproduktion. Pfandflaschen aus Glas können laut Umweltbundesamt bis zu 50-mal wiederbefüllt werden. Damit spare man Energie und Ressourcen im Vergleich zu Einwegflaschen.

Neben der Form der Flasche seien genug Spülmöglichkeiten eine weitere Voraussetzung für ein Pfandsystem, erklärt Werner Bender. Im Spülzentrum in Möglingen (Kreis Ludwigsburg) würden 24 Millionen Pfandflaschen im Jahr gespült. Bisher reihen sich auf dem Fließband jedoch nur 1-Liter-Weinflaschen.

"Früher war die Literflasche am beliebtesten", sagt Bender. Doch mittlerweile habe ihr die 0,75-Liter-Flasche den Rang abgelaufen. Im Spülzentrum in Möglingen werden derzeit nur noch halb so viele Literflaschen gespült wie zur Zeit seiner Eröffnung.