Birgit Baltes arbeitet als Autorin bei SWR Aktuell. Wir geben Einblick in aktuelle Artikel, bieten die Möglichkeit an, in Kontakt zu treten und berichten Persönliches.

SWR Birgit Baltes

Birgit Baltes ist Reporterin und Onlinerin bei SWR Aktuell. Zuletzt war sie mehrere Jahre lang im SWR-Regionalbüro in Landau tätig und hat von dort aus vorwiegend für den Hörfunk über aktuelle Ereignisse und über die Menschen in der Südpfalz berichtet. Inzwischen arbeitet sie wieder für die ganze Vorder- und Südpfalz und gestaltet als Onlinerin auch die SWR Aktuell App Ludwigshafen und die regionale Internetseite. Birgit Baltes arbeitet seit 1999 für den Südwestrundfunk.

Heimat

Landau

Ihr Antrieb

Die Freude Neues zu lernen, hinter Kulissen zu schauen, Hintergründe zu vermitteln, Menschen zu begegnen und Dinge zu hinterfragen.

Am liebsten widmet sie sich diesen Themen

Natur und Ökologie, Soziales und Politik, Geschichte, Ernährung und Verbraucherfragen

Als Autorin hatte sie unvergessliche Momente

Ich möchte einige Momente erwähnen, die die Spanne meiner Zeit beim SWR und die Vielfalt der Themen umfassen. Einer meiner ersten großen Einsätze war 2002: Damals liefen wieder Castor-Transporte per Schiene von Frankreich durch die Südpfalz nach Gorleben, begleitet von großen Protesten. Auf der Strecke durch den Bienwald im Kreis Germersheim besetzten Atomkraft-Gegner die Schienen, ketteten sich an die Gleise und lieferten sich ein "Katz- und Maus-Spiel" mit Hundertschaften von Bundespolizisten. Mein Kollege und ich berichteten damals von dort aus für ganz Deutschland.

Momente sind aber auch schlimme Prozesse, wie den sogenannten Raubmordprozess von Mörlheim, bei dem Einbrecher eine Seniorin nachts in ihrem Haus in Landau-Mörlheim überfallen, misshandelt und getötet hatten. Ich erinnere mich noch gut an eine Reportage aus einem Segelflieger bei windigem Wetter in Grünstadt, bei der mir speiübel wurde, an nächtliche Einsätze bei der Eisweinweinlese oder auf einem Vollernter und an meine wiederholte Berichterstattung über die Diskussion zum landesweit ersten Geothermiekraftwerk in Landau.

Und dann sind da viele schönen Momente bei Begegnungen mit besonderen und engagierten Menschen: Mit der Leiterin der Ökumenischen Sozialstation in Limburgerhof, die ältere Menschen mit Demenz liebevoll begleitet und extra ein kleines Buch für sie entwickelt hat. Mit einer Ergotherapeutin aus einem Seniorenheim in Bad Bergzabern, die für bessere Arbeitsbedingungen und eine bessere Betreuung in der Altenpflege, mit einem Naturschützer und Förster, der bei Neupotz schon vor Jahren begonnen hat, einen kleinen Wald mit klimaresistenten Baumarten anzulegen, mit einem der ersten Bio-Winzer aus Landau-Nußdorf, der seine Weinberge in einen kleinen Garten Eden verwandelt hat, mit einem wohnungslosen, ehemaligen Unternehmer, der voller Hoffnung war, wieder eine Wohnung zu finden und bei der Caritas in Landau Zuflucht fand. Die Liste ließe sich beliebig erweitern...