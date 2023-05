Trollinger Marathon in Heilbronn mit Kinderlauf gestartet

Durch die Weinberge geht es zwar erst am Sonntag, doch am Samstag stand beim Trollinger Marathon schon der Kinderlauf an: Um 15 Uhr ging es einmal durch das Frankenstadion.

Dieses Jahr gab es beim Trollinger Marathon in Heilbronn zum ersten Mal auch einen Laufwettbewerb für die Kleinsten. Um 15 Uhr startete am Samstag der Kinderlauf. Im Frankenstadion konnten Kleinkinder dann eine ganze Runde laufen. Das entspricht einer Strecke von 400 Metern. Ausnahmsweise durften hier auch die Eltern unterstützend auf die Strecke und die Kinder zur Not auch huckepack tragen. So konnten auch die Kleinsten Teil der Trolli-Gemeinschaft sein, erklärt Sarah Furtwängler von der Heilbronn Marketing GmbH. Über die volle Distanz (oder je nach Vorliebe auch nur über die Hälfte) geht es dann am Sonntag ab 8:45 Uhr. Letztes Jahr war der Lauf über die komplette Marathon-Strecke von 42 Kilometern nicht möglich.