Der ADAC hat ein "heftiges Stauwochenende" vorhergesagt. Auch auf A6 und A81 soll es voll werden. Am Rasthof Wunnenstein bei Ilsfeld ist die Reisewelle bereits angekommen.

Das erste Wochenende der Ferien ist meist auch gleich das staureichste des Jahres. Am Samstag und Sonntag erwartet der ADAC eine ganze Blechlawine, da fünf Bundesländer bald wieder Schule haben und Bayern und Baden-Württemberg in die Ferien gestartet sind. Einen ersten Vorgeschmack gab es bereits am Freitag auf dem Rasthof Wunnenstein an der A81 bei Ilsfeld (Kreis Heilbronn). Dazu sorgte auf der A6 bei Öhringen (Hohenlohekreis) ein LKW-Unfall bis Samstagmorgen für Stau.

"Mama, wann sind wir denn endlich da?"

Zwischen Autos mit Dachboxen, vollen Kofferräumen und Fahrrad-Ständern gibt es noch Lücken auf dem Parkplatz des Rasthofs Wunnenstein. Außer vor den Toiletten bei der Tankstelle, die sind permanent belegt. Zwischendurch sieht man Familien, die versuchen, ihre Kinder bei Laune zu halten. Kein Wunder, die Nummernschilder lassen eine lange Fahrt vermuten. Ein Vater aus dem Kreis Peine spendiert Eis für die kleinen Töchter. Im Auto haben sie Malsachen und ein Tablet, um sich zu beschäftigen.

"Mir ist schon langweilig", sagt ein Junge aus Lübeck. Die Familie hat die Baustellen bis hierher gezählt, es sind rund 14, "also guter deutscher Durchschnitt", scherzt der Vater. Die Mutter nimmt es mit Humor, dass sich die Tochter beim Malen während der Fahrt Arme und Gesicht angepinselt hat. "Hauptsache, die sind beschäftigt", sagt sie. Ein älteres Paar in einem roten Kleinwagen hat eine Straßenkarte ausgebreitet und nestelt am Navi herum. "Vor lauter Stau haben wir uns verfahren, eigentlich wollen wir Richtung Nürnberg zum Altmühlsee", meint die Frau und lacht. Insgesamt ist die Stimmung, trotz der Staus auf den Autobahnen, hier am Wunnenstein recht entspannt.

Wo droht in BW am meisten Stau auf der Autobahn?

Diese Strecken sind laut ADAC vor allem zum Sommerferienbeginn in Baden-Württemberg in jeweils beide Richtungen besonders betroffen:

A5 Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München

A81 Stuttgart - Singen

Albaufstieg - vor allem am Gruibinger Tunnel

Großraum Stuttgart

Allein in Baden-Württemberg gibt es dem ADAC zufolge derzeit 58 Autobahnbaustellen.