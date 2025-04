Waschbären sind laut einer EU-Verordnung eine invasive Art: Sie sind also nicht in Deutschland heimisch und haben hier auch keine natürlichen Feinde. Sie können allerdings eine Gefahr für die heimische Artenvielfalt darstellen. Bei Löwenstein (Kreis Heilbronn) beispielsweise könnten sie für mehrere tote Frösche verantwortlich sein. Sie ernähren sich aber auch von anderen kleineren Wirbeltieren wie Lurche, Schildkröten oder Vögel.

Die EU-Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, die Waschbärpopulation einzudämmen. Die Tiere vermehren sich teils rasant. In mehreren Städten und Gemeinden werden sie dadurch zum Problem - so zum Beispiel in Stuttgart. Dort breiten sie sich nicht nur im Wald, sondern auch im Stadtgebiet aus.

Tierschützer hingegen sprechen sich dafür aus, mit dem Waschbär zu leben und kritisieren die Jagd nach den Tieren. Der Waschbär sei in Deutschland mittlerweile so etabliert, dass man ihn kaum noch zurückhalten könne. Laut Wildtierbericht des Landes Baden-Württemberg gab es in Deutschland 2021 über 1,3 Millionen Waschbären.

Zum ersten Mal in Baden-Württemberg beobachtet wurde der Waschbär 1960 bei Benningen (Kreis Ludwigsburg).