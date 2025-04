per Mail teilen

Zwischen Crailsheim und Kirchberg in Richtung Heilbronn ist auf der A6 ein mit Beton beladener Lkw im Baustellenbereich stecken geblieben. Es gab eine Teilsperrung.

Die Autobahn 6 ist laut Polizei wieder freigegeben. Bis zum Mittag kam es zu größeren Verkehrsbehinderungen. Zwischen Crailsheim und Kirchberg an der Jagst (beide Kreis Schwäbisch Hall) hatte sich in Fahrtrichtung Heilbronn am frühen Donnerstagmorgen ein Lkw-Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei geriet eine Lkw-Fahrerin gegen 3:30 Uhr im Bereich einer Baustelle nach rechts auf den aufgeweichten Seitenstreifen. Dort blieb sie mit ihrem Sattelzug stecken. Der mit Betonteilen beladene Lastwagen hing im weichen Untergrund fest.

Bergungsarbeiten auf A6 bis zum Mittag

Das Fahrzeug musste durch einen Abschleppdienst mit einem Kran geborgen werden, was bis zum Mittag dauerte. Der rechte Fahrstreifen war gesperrt, das führte zu einem erheblichen Rückstau. Besonders betroffen waren Großraum- und Schwertransporte, die die Unfallstelle nicht passieren konnten. Zeitweise staute sich der Verkehr auf rund 30 Kilometern.