In Heilbronn-Franken berichtet die Polizei am Dienstag von mehreren Toten. Nur im Fall eines Radfahrers bei Bad Rappenau-Obergimpern war es ein Unfall.

In Kupferzell (Hohenlohekreis) ist am Dienstagmorgen ein Mann an der Bundesstraße 19 gestorben. Zeugen berichteten, der 54-Jährige sei an einer Ampel ausgestiegen und dann zusammengebrochen. Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Rettungsdienst starb der Mann noch vor Ort. Wenige Stunden später wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Heilbronn-Biberach ein toter junger Mann gefunden.

Beim Todesfall in Kupferzell berichtet die Polizei davon, dass das Auto des Mannes kurz vor dem Vorfall größere Mengen an Flüssigkeiten verloren hatte. Zudem sei starker Benzingeruch im Wagen wahrnehmbar gewesen, heißt es. Bisher gehen die Ermittler aber nicht von einem Zusammenhang zwischen dem Defekt und dem Tod des Mannes aus. Die Fahrbahn in Richtung Schwäbisch Hall war zeitweise voll gesperrt. Wegen der ausgelaufenen Flüssigkeiten übernahm die Feuerwehr die Reinigung.

Toter auf Discounter-Parkplatz in Heilbronn - Polizei ermittelt

Auch im Heilbronner Stadtteil Biberach starb ein Mann: Die Polizei wurde am Dienstag zu einem Supermarkt-Parkplatz gerufen. Da Identität des jungen Mannes ist noch nicht endgültig geklärt, heißt es. Weil die Todesursache völlig unklar ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Tödlicher Unfall in Bad Rappenau

Bereits am Ostermontag war bei Bad Rappenau-Obergimpern (Kreis Heilbronn) ein 71-jähriger Radfahrer ums Leben gekommen. Der Mann hatte auf einem asphaltierten Feldweg die Kontrolle verloren und war einen Hang hinabgestürzt. Ein Zeuge fand den bewusstlosen Mann und rief den Rettungsdienst. Vor Ort konnte aber nur noch der Tod des Radfahrers festgestellt werden.