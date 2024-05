Wochenrückblick: geflutet, geparkt, geärgert

Wieder viel los in Heilbronn-Franken: Gemmingen teilweise geflutet, in Heilbronn ist die Zukunft des Parkens zu sehen und in Wertheim gibt's weiter Ärger um die Notfallversorgung.

Eine Woche mit Hochs und Tiefs war das, die uns gezeigt hat, wie schnell es jeden Einzelnen von uns auch hart treffen kann und dass nichts selbstverständlich ist. Weder die "gefühlte Sicherheit", dass das nahende Unwetter schon an uns vorbeiziehen wird, noch der weit verbreitete Glaube, dass man immer möglichst nah vor der eigenen Haustür parken muss. Ich bin Timo Leiß und Reporter im Studio Heilbronn.



Die Woche begann in Gemmingen mit einem Schock. Ein Gewitter brachte Starkregen und - wie aus dem Nichts - Hochwasser, Schlamm und hohe Schäden. Es wird noch Wochen dauern, bis alles wieder in Stand gesetzt ist.



Viel diskutiert wurde diese Woche im Bund und im Land auch über den teils kritischen Zustand der Kliniken und die Krankenhausreform des Bundesgesundheitsministers. Dabei hat sich an der Kinderklinik Heilbronn gezeigt, dass Reformen nicht immer auch Verbesserung bedeuten. Und in Wertheim wurden Vorwürfe laut, nach denen die Verantwortlichen die Notfallärztinnen und -ärzte der insolventen Rotkreuzklinik hängen lassen.



Erfreulicheres konnten wir dagegen diese Woche über Heilbronn berichten. "Pionierstadt" wurde Heilbronn genannt, weil hier eine alte Gewissheit in Frage gestellt wird und zu sehen ist, wie die Zukunft des Parkens aussehen könnte.

Das Hochwasser von Montagabend hat Gemmingen (Landkreis Heilbronn) hart getroffen. Mit aller Kraft haben die Gemminger zu Besen und Hochdruckreinigern gegriffen, um die Gemeinde vom Schlamm zu befreien.

Mittlerweile sind die Straßen und Kanäle wieder größtenteils schlammfrei. Die Schäden, die das Hochwasser hinterlassen hat, sind aber noch lange nicht überall beseitigt. Betroffene haben uns von schlaflosen Nächten und der Angst vor neuem Starkregen, aber auch von großer Solidarität berichtet.

Auch Schülerinnen und Schüler einer örtlichen Gemeinschaftsschule haben mit angepackt. Einige halfen beim ansässigen Blumenladen, beim Säubern von Garagen, andere klapperten Wohnhäuser ab, um Hilfe anzubieten.

Zukunftsweisend wurde es diese Woche in Heilbronn mit einem der modernsten Parkhäuser in Baden-Württemberg. Das hat nicht nur über 200 Elektro-Ladeplätze und ein Sharing-Konzept mit dem Autos, Lastenräder oder E-Scooter ausgeliehen werden können. Mit dem Projekt wird Parken auch neu gedacht. Die Anwohner des Quartiers im Neckarbogen sollen ihre Autos künftig alle in diesem Parkhaus abstellen. Das Ziel: weniger Verkehrslärm, die Straßen werden nicht zugeparkt und mehr Lebensqualität. Also statt bis nach Hause zu fahren, lieber mehr Ruhe, Platz und weniger Parkplatzsuche. Was denkt ihr?

Letzte Woche wollte meine Kollegin Ulrike Schirmer von euch wissen, wie der Fehlgriff bei den "Neckars-ulm"-Schildern bei euch angekommen ist. Statt Neckar-sulm war dort mit falscher Trennung "Neckars-ulm" zu lesen. Die Schilder hat eine von der Stadt Neckarsulm beauftragte Firma aufgestellt. Der Oberbürgermeister Steffen Hertwig (SPD) nahm's gelassen und verbuchte das Ganze unter "Stadtmarketing". Mit 54 Prozent war die Mehrheit der gleichen Meinung und freute sich, dass Neckarsulm in aller Munde ist. Rund 31 Prozent fanden es eher peinlich, dass die "Neckars-ulm"-Schilder an einer Hauptverkehrsachse aufgestellt wurden. Die restlichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Umfrage ließen die Schilder an sich vorbeiziehen - ihnen "war's eher egal". Das Ergebnis zeigt ein Meinungsbild der Leserinnen und Leser und ist nicht repräsentativ.

Dass nicht jede Reform Gutes bringt, stellt derzeit auch die Heilbronner Kinderklinik fest. Seit 2020, mit einer Reform die Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege zusammenfasst, stellt die Kinderklinik fest, dass es den Absolventinnen und Absolventen für ihren Bedarf an speziellem Know-how fehlt. Die Kinderklinik muss die Azubis deshalb nun auf eigene Kosten weiterbilden, um die Defizite auszugleichen.

Heftig gerungen wurde diese Woche aber auch bei Bund und Land um Krankenhäuser und Gesundheitsversorgung. Der Bundesgesundheitsminister hat seine umstrittene Krankenhausreform im Kabinett durchbekommen, der Landesgesundheitsminister, der auch der Verhandlungsführer der Länder ist, kritisierte die Reform bei einer Debatte im Landtag scharf und fordert Änderungen.

Dabei weht Landesgesundheitsminister Lucha (Grüne) aus Wertheim (Main-Tauber-Kreis) wegen der insolventen Rotkreuzklinik selbst kalter Wind ins Gesicht.

Die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte dort sprechen aufgrund der weiter auf der Kippe stehenden Notfallversorgung sogar von "unterlassener Hilfeleistung". Die Ärzte fühlen sich hängen gelassen, da Notärzte und Pflegepersonal immer noch keine Informationen oder Angebote bekommen hätten, wie es mit der Notfallversorgung weitergehen soll. Dabei hatten Land und Kreis gesagt, dass sie die Notfallversorgung vor Ort erhalten wollen. Ab Juli übernimmt ein Investor das insolvente Krankenhaus und macht es zu einer Fachklinik für Amputationsnachsorge und Schmerztherapie.

