Schwäbisch Hall: Fahrraddieb sägt Baum um

Um an ein Fahrrad zu kommen, griff ein Dieb in Schwäbisch Hall zu dreisten Mitteln. Es ist nicht der erste Fall dieser Art.

In Schwäbisch Hall hat ein Fahrraddieb an der Gottwollshäuser Steige einen Baum gefällt, um so an das dort angeschlossene Fahrrad zu kommen. Laut Polizei passierte die Tat zwischen Dienstagabend 19 Uhr und Mittwochvormittag 10 Uhr. Ob der oder die Täter mit einer Handsäge oder eine Akkusäge am Werk waren, ist noch unklar. Auch wie kostbar der Baum war, weiß die Polizei nicht, das Rad jedenfalls hat einen Wert von rund 2.600 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht Zeugen dieses kuriosen Diebstahls.

Nicht der erste Fall

Dass Diebe ganze Bäume fällen oder absägen, um an Fahrräder zu kommen, passiert selten. Im Juni vergangenen Jahres sorgte ein Fall im Kieler Stadtteil Schilksee für Schlagzeilen. Dort klauten Diebe das E-Bike einer 18-Jährigen. Sie sägten einen vier Meter hohen Baum in etwa 1,40 Meter ab.

Ein Dieb sägte 2018 in Kassel diesen Baum ab, um an ein Rad zu kommen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Göran Gehlen

Im Jahr 2018 erwischte es eine Linde auf dem Kasseler Friedrichsplatz. Diebe kappten den Baum und nahmen das dort angekettete 2.200 Euro teure Mountainbike mit.