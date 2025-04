Hasenalarm & Hefezopf: Unser Fahrplan für perfekte Ostern

per Mail teilen

Das SWR Studio Heilbronn wünscht Ihnen ein schönes und erholsames Osterfest. Damit es gelingt, kommt hier eine Oster-Toolbox – vollgepackt mit Deko, DIY, Ausflügen und Leckereien.

"Hoppel dich happy!" So könnte unser Motto aktuell lauten. Bunte Eier und Schokohasen sind da ein Muss, und wenn dann noch die Deko-Lust und der Appetit auf frühlingsfrisches Soulfood gestillt wird, sollte es perfekt sein. Wir haben Tipps und Anregungen, Wissenswertes, Rezepte und auch Inspirationen für Sie zusammengefasst, damit das lange Osterwochenende auch wirklich gelingt.

Egal, ob Sie es eher traditionell mögen oder einfach auf der Suche nach neuen Ideen sind. Höchste Zeit also, das Nest zu putzen und die Frühlingsblumen rauszuholen!

Wir feiern das Leben oder warum der Hase zum Eierlieferanten wurde?!

Warum ausgerechnet ein Hase zum Eierlieferanten wurde? Es hat etwas mit Frühling, Fruchtbarkeit und ein bisschen Mythologie zu tun. Und mit cleverem Marketing natürlich auch. Aber der Osterhase hat schon eine lange Tradition – und die ist mindestens so wild wie das Eiersuchen im Garten.

An Ostern geht es um das neue Leben. Und weil sich so ein Kaninchen doch schon sehr gerne vermehrt - um es mal vornehm auszudrücken - wurde es früh zum Symbol für Fruchtbarkeit. Hier reiht sich auch das Ei ein. Auch das ist ein Zeichen für Leben. Im Christentum bekommt es eine tiefere Bedeutung: Es erinnert an die Auferstehung Jesu und daran, dass das Leben stärker ist als der Tod.

Sie vermehren sich halt gern: In BW gibt es immer mehr Feldhasen - und die Wetterbedingungen tun dem Nachwuchs gut. Doch was hat der Hase mit Eiern und Ostern zu tun? dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Patrick Pleul

Osterluft schnuppern: Ausflugsideen für Heilbronn-Franken

Raus aus dem Nest, rein ins Ostervergnügen! Ob eine Fahrradtour durchs Grüne oder ein Besuch im Freilandmuseum – hier kommen ein paar Ideen, wie Sie die Feiertage so richtig genießen können:

Brunch, Baby! Was an Ostern auf den Tisch gehört

Ostern ohne Hefezopf? Undenkbar. Dazu: natürlich Butter und leckere Erdbeermarmelade. Gerne aber auch Gemüse-Eier-Muffins, selbst gebackenes Osterbrot, die traditionelle Osterpinze oder ein Möhrenkuchen, der so saftig ist, dass der Hase zweimal kommt. Für die Veggies unter uns gibt’s natürlich auch Festliches ohne gegrillte Lammkoteletts: Zum Beispiel eine Oster Bowl mit Kartoffel-Bete-Stampf und Eiern. Oder doch lieber eine Spargel-Quiche mit Schinken und Pecorino? Oh, die Ideen sind endlos.

DIY-Deko und Eier: Ostern selbst gemacht

Eier färben war gestern – ein Blick ins Instagram lässt einen vermutlich überschnell graue Haare bekommen: Heutzutage wird marmoriert, mit Naturfarben experimentiert oder gleich ein ganzer Tisch frühlingsschön gedeckt. Und man selbst? Hat die bunten Eier fertig gefärbt im Supermarkt gekauft. Oder aber - man entscheidet sich für die Eier der Araucana-Hühner aus Bad Mergentheim (Main-Tauber-Kreis). Die kommen schon bunt gefärbt aus dem Hühnchen:

Wem bunte Eier allein aber nicht reichen oder wenn Sie lieber Handgemachtes in Ihrer Wohnung haben möchten - kein Problem. Auch dafür haben wir ein paar Tipps. So können Sie selbst noch schnell und einfach die letzte Deko fürs Osterfest basteln:

Wer's eilig hat, greift zu einem Eierkarton voller Eier und einem goldenen Stift. Zack: Osterdeko. Tja, wenn's so schnell gehen würde. Geht's aber meistens nicht. Also, wer mag - hier geht's weiter:

Ostern kommt ganz überraschend? Hier noch ein Last-Minute-Geschenk

Gekonnt den Kalender ignoriert und plötzlich ist Ostern? Das Geschenk für die Nachbarn oder eine Kollegin vergessen - nix für Opa besorgt? Keine Panik. Mit wenig Aufwand, maximalem Effekt und idealerweise mit etwas, das du sowieso zu Hause hast, könntest du ein kleines Osterwunder zaubern: Spoiler: bunt verpackte Schoko-Eier retten alles.

Für das 10-Minuten Osternest im Glas braucht es eigentlich nur ein sauberes Einmach- oder Marmeladenglas, etwas Papier oder eine alte Zeitung (wer nachhaltig arbeiten möchte) oder eine grüne Serviette, Schoko-Eier und noch ein kleiner Zettel und einen Stift.

So geht's:

Das Papier oder die Serviette in Streifen schneiden und damit das Glas auspolstern - das ist das "Nest". Die Süßigkeiten ins Glas füllen - je bunter, desto besser. Ein Blümchen aus dem Garten dazu oder ein Zweig. Und einen handgeschriebenen Zettel mit einem Ostergruß. Deckel drauf oder ein Stück Stoff mit Gummi festmachen – fertig!

Und noch ein i-Tüpfelchen gefällig? Wenn Sie noch ein paar Hasenohren aus Papier ausschneiden und am Glas befestigen, wird’s ein richtiger Hingucker.

Hasenohren auf, Körbchen geschnappt und losgehoppelt: So kann das Fest um die bunten Eier losgehen. Adobe Stock ViDi Studio

Ostern unterwegs: Wetterlaunen und volle Straßen

Das Osterwochenende zählt zu den reisestärksten Zeiten des Jahres – und das macht sich auch 2025 wieder auf den Straßen bemerkbar. Wenn Sie also Oma und Opa oder Freunde besuchen, dann könnte es vor allem auf der A6 und der A81 zu Staus kommen.

Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Blick aufs Wetter. Das ist zwar ein wenig durchwachsen, aber ein bisschen Frühlingsflair hat es dennoch im Angebot. Den Regenschirm sollten Sie aber auf jeden Fall mitnehmen, wenn's zum Eier suchen nach draußen geht:

Jetzt sollte alles passen, oder? Wenn jetzt noch die Pause im Alltag nicht zu kurz kommt und der Oster-Feier-Freizeit-Stress nicht überhand nimmt, dann könnte sich das einstellen, worauf es an Ostern ankommt: Das neue Leben. Wir wünschen: Frohe und gesegnete Ostern, viel Sonnenschein und vor allem viel Freude beim Feiern, Naschen und Durchatmen!