Der Künzelsauer Unternehmer und Milliardär Reinhold Würth wird am Ostersonntag 90 Jahre alt. Die aktuelle weltpolitische Lage macht ihm große Sorgen, vor allem der US-Präsident.

Gut gebräunt und bester Laune kommt Reinhold Würth zum SWR-Interview. Vor Kurzem war er noch auf seinem "Boot", wie er seine große Privatyacht ganz bescheiden nennt, auf den British Virgin Islands in der Karibik.

"Mir geht es ganz gut. Ich habe keine Schmerzen, kann gut schlafen. Ich schwimme übrigens jeden Tag eine halbe Stunde", so der 90-Jährige. Aus dem runden Geburtstag macht er sich nicht viel: "90 ist für mich eine Zahl wie 80 oder 70, nichts Besonderes", so Würth.

Millardär Reinhold Würth: Schraubenkönig findet Zölle von Donald Trump "skurril"

Wenn er auf die aktuellen weltpolitischen Konflikte schaut, etwa auch auf die wechselhafte Zollpolitik von US-Präsident Trump, dann vergeht dem Milliardär allerdings die gute Laune. In seinem Leben hat er schon einige wirtschaftliche Turbulenzen erlebt, das Unternehmen auch durch schwierige Zeiten geführt.

Ich habe nie eine solche Krise miterlebt, wie wir sie im Moment durchleben, mit dieser Agglomeration von verschiedenen Komponenten.

Vor allem die Politik von US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Wochen ist für den 90 Jahre alten Unternehmer nicht nachvollziehbar. Schon aus der ersten Amtszeit wisse man, dass Trump sehr sprunghaft sei und ganz schnell seine Meinung ändern könne. Über die gegen China verhängten Zölle von mehr als 100 Prozent etwa schüttelt Würth nur den Kopf.

Das ist echt skurril. Das ist geradezu komödiantenhaft. Das ist nicht mehr im Bild des Normalen, das geht irgendwie über das Normale hinaus.

Reinhold Würth ist immer noch regelmäßig in seinem Büro in Künzelsau. SWR Alexander Dambach

Würth sieht "diktatorische Ansätze"

Für den Milliardär ist der US-Präsident von Männern wie Erdogan oder Putin beeinflusst. Außerdem von Unternehmern wie Elon Musk. "Mich würde wundern, wenn Trump und Musk in einem Jahr noch zusammenarbeiten", so sein Eindruck von der Männerfreundschaft.

Trump hat schon diktatorische Ansätze. Für ihn spielen Gerichtsurteile eigentlich keine große Rolle. Das ist dem gerade egal, der macht gerade was er will. Ich bin gespannt, wie lange sich das amerikanische Volk das gefallen lässt.

Würth sieht reale Kriegsgefahr für Europa

Ganz besonders treibt Reinhold Würth aber auch die Sorge vor einem Dritten Weltkrieg um. Den Krieg in der Ukraine sieht der 90-Jährige noch lange nicht am Ende. Denn Wladimir Putin wolle gar keinen Frieden. Der wolle die Ukraine vollständig integrieren.

Putin führt Trump wie im Zirkus den Bär mit dem Nasenring durch die Manege. Er hält den Trump hin, gibt ihm ein kleines Zuckerle, dass er wieder Ruhe gibt. Und dabei macht er einen weiteren Vormarsch in der Ukraine.

Er habe nicht den Eindruck, so Würth, dass Putin auch nur entfernt an einen Waffenstillstand denke. Reinhold Würth sieht eine reale Kriegsgefahr für Europa. "Man sagt ja, ab 2028 wird Putin soweit sein, dass er Westeuropa überfällt. Er ist halt auch einer, der in die Geschichtsbücher eingehen will", so der Künzelsauer.

Ich bin voll dafür, durch Stärke zu dokumentieren: Es macht keinen Sinn die NATO anzugreifen. Und das heißt: Aufrüstung so viel und so schnell wie möglich, um unsere Verteidigungsfähigkeit zu dokumentieren.

Würth traut Friedrich Merz einiges zu

Gespannt blickt Würth auch auf die künftige schwarz-rote Bundesregierung und auf einen CDU-Kanzler Friedrich Merz. Reinhold Würth sagt offen, dass er sich mit Boris Pistorius lieber einen SPD-Kanzler gewünscht hätte. Aber auch Merz traut er einiges zu. "Ich glaube, man darf ihn nicht unterschätzen. Warten wir es mal ab", so der 90-Jährige.

Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er eine der großen Figuren in der Sequenz der Bundeskanzler werden könnte.

Dass es in Deutschland erneut eine Große Koalition gibt, findet Würth nicht optimal. Er befürchtet, dass es ein "zusammengematschtes" Programm werde, bei dem sich CDU/CSU und SPD am Ende gegenseitig blockieren. Zu schaffen macht Würth auch die Stärke der Alternative für Deutschland (AfD), die in Teilen als rechtsextrem gilt. Im März 2024 hatte Würth öffentlichkeitswirksam per Brief dazu aufgefordert, nicht die AfD zu wählen.

Der Souverän, das Volk, muss wissen, was es tut. Das ist wie bei den Lemmingen. Das Volk rennt dann einfach in eine Richtung, ohne zu denken. Man kann nur hoffen, dass sich die Demokratie durchsetzt.

Keine große Feier am 90. Geburtstag

Seinen 90. Geburtstag feiert Reinhold Würth an diesem Ostersonntag im engsten Familienkreis. Aber nicht in der Region, sondern in einem Ferienort. Ein besonderes Geburtstagsessen ist nicht geplant. "Ich bin kein Freund von großen Auftritten", meint der 90-Jährige.

Ich feiere diesen Geburtstag mit großer Dankbarkeit. Dass mir der liebe Gott diese lange Lebenszeit geschenkt hat. Ich staune manchmal selbst, ich habe keine Schmerzen und fühle mich gut.

Vom kleinen Schraubenhandel zum Weltkonzern: Das Leben von Reinhold Würth

Im vergangenen Herbst feierte der Familienunternehmer bereits sein 75-jähriges Arbeitsjubiläum und blickte dabei auf die Erfolgsgeschichte der Firma zurück. Aus der Schraubenhandlung seines Vaters formte er einen Weltkonzern mit heute mehr als 88.000 Beschäftigten und einem Umsatz von zuletzt 20,2 Milliarden Euro. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gratulierte 2024 in Künzelsau persönlich. Bei dieser Veranstaltung gab Reinhold Würth auch bekannt, etwas kürzer treten zu wollen.

Zum 1. Januar übernahm die junge Würth-Enkelgeneration den Vorsitz in entscheidenden Gremien der Gruppe. Doch auch mit 90 Jahren kommt Reinhold Würth nach wie vor regelmäßig in sein Büro. "Ich beteilige mich natürlich schon an Diskussionen und am Ende auch an Entscheidungen. Ich überlasse die finale Entscheidung aber der Jugend", sagt Würth.

Adolf Würth mit seinem Sohn Reinhold (um 1952 ). Pressestelle Würth Archiv

Festakt mit Ministerpräsident Ende April

Auch wenn der Geburtstag selbst im kleinen Kreis gefeiert wird, so ganz ohne größere Veranstaltung geht es dann doch nicht. Schließlich wird das Handelsunternehmen Würth in diesem Jahr genau 80 Jahre alt. Am 29. April wird es im Carmen Würth Forum einen Festakt geben. Die Festrede wird Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) halten.

Im Atrium des Museums Würth 2 wird eine Ausstellung mit dem Namen "Leben & Wirken. 90 Jahre Reinhold Würth. 80 Jahre Würth-Gruppe" gezeigt, die auch für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Außerdem läuft im Museum die Ausstellung "Emil Nolde - Welt und Heimat". Mit einem Nolde-Bild begann 1972 für Reinhold Würth einst seine große Sammelleidenschaft für Kunst. Heute umfasst die Privatsammlung rund 20.000 Werke und gilt damit als eine der Größten in Europa.