Vor einer Wäscherei in Crailsheim sind in der Nacht zum Montag einige Wäschecontainer in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf griffen die Flammen bereits auf das Gebäude über.

Gegen 2:15 Uhr am Montagmorgen sind im Außenbereich einer Wäscherei in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall) mehrere Container mit Wäsche in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, brannten bei Eintreffen der Feuerwehr insgesamt 15 Wäschecontainer lichterloh. Das Feuer griff den Angaben zufolge bereits auf den Gebäudekomplex über, schreibt die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite. + Einsatz Nummer 113/2024 + Zu einem „Fabrikbrand“ wurde die Abt. Kernstadt, Abt. Roßfeld und die Führungsgruppe...Posted by Feuerwehr Crailsheim Abt. Kernstadt on Sunday, July 7, 2024 Brand verursacht 80.000 Euro Schaden Vor der Wäscherei standen laut Polizei etwa 30 Container, von denen rund die Hälfte brannte. "Durch die umfangreiche Brandbekämpfung konnte ein größerer Schaden verhindert werden", so die Feuerwehr. Dennoch sei dabei ein Schaden von geschätzt rund 80.000 Euro entstanden. Wie es zu dem Feuer kam, steht bislang noch nicht fest. Die Ermittlungen zur Brandursache seien bereits angelaufen, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Es werde auch ermittelt, ob es sich um Brandstiftung handeln könnte. Verletzt wurde niemand. Insgesamt war die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und 39 Einsatzkräften vor Ort.