Heilbronn: Hoher Sachschaden bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Heilbronner Mehrfamilienhaus ist ein Schaden von etwa 50 000 Euro entstanden. Ein Nachbar bemerkte den Rauch und wählte den Notruf.

Am Freitagabend brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn. Das Gebäude musste deshalb komplett geräumt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand in etwa 30 Minuten unter Kontrolle bringen und löschen. Die Ursache für den Brand ist laut Polizei vermutlich ein kaputtes Elektrogerät.

Nachbar bemerkte den Brand

Ein Nachbar in dem Mehrfamilienhaus entdeckte den Brand. Er hörte den Feuermelder und roch Rauch. Daraufhin verständigte er die Feuerwehr und die Polizei. Der Mieter der betroffenen Wohnung war zum Zeitpunkt des Brands nicht zuhause. Die Wohnung ist allerdings nun nicht mehr bewohnbar. Der Schaden liegt nach einer ersten Einschätzung bei etwa 50.000 Euro. Verletzt wurde niemand.