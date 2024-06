Hoher Schaden nach Feuer in Wertheimer Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Wertheim ist am Sonntagabend ein Schaden von rund 200.000 Euro entstanden, verletzt wurde niemand.

Lichterloh hat bereits eine Wohnung im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Wertheim-Hofgarten (Main-Tauber-Kreis) gebrannt, als die Feuerwehr kurz vor 20 Uhr eintraf. Das Feuer hatte den Angaben zufolge auch schon auf den Dachstuhl übergegriffen. Mit einer Drehleiter pro Gebäudeseite suchten die Einsatzkräfte nach Personen. "In der Brandwohnung befand sich glücklicherweise keine Person, auch das restliche Gebäude wurde geräumt", postet die Feuerwehr auf Facebook. Um 19:44 Uhr wurde die Feuerwehr Wertheim zu einem Gebäudebrand alarmiert. Bei Eintreffen an der Einsatzstelle stand...Posted by Feuerwehr Wertheim on Sunday, June 9, 2024 Drei Wohnungen sind nicht mehr nutzbar Das Haus wurde allerdings stark in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Schaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Nach Angaben der Polizei sind drei Wohnungen nicht mehr bewohnbar. Vier Bewohner mussten daher woanders untergebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, heißt es. Fast 90 Einsatzkräfte waren vor Ort, außerdem auch vorsorglich ein Rettungshubschrauber. Warum das Feuer ausbrach, ist laut Polizei noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen.