Welttag der Maultasche: Produktion in Crailsheim läuft zu Ostern auf Hochtouren

Vor allem in der Karwoche sind Maultaschen besonders gefragt. Bei der Firma BÜRGER in Crailsheim laufen deshalb gerade Extraschichten, um der hohen Nachfrage gerecht zu werden.

Am Gründonnerstag dreht sich alles um eine wahre Ikone der schwäbischen Küche: die Maultasche! Ob klassisch in der Brühe, geschmelzt mit Kartoffelsalat oder vegetarisch gefüllt – es ist der Tag, an dem die "Herrgottsbscheißerle" gewürdigt werden. Kein Wunder, läuft gerade jetzt - so kurz vor Ostern - die Maultaschenproduktion in den Haushalten auf Hochtouren - ebenso bei der Firma BÜRGER in Crailsheim (Kreis Schwäbisch Hall), berichtet Geschäftsführer Martin Bihlmaier.

Der Legende nach wurde die Maultasche einst von findigen Mönchen im Kloster Maulbronn (Enzkreis) erfunden, um während der Fastenzeit Fleisch vor dem lieben Gott zu verstecken. Längst ist sie zum Kultessen geworden - und das weit über die Grenzen Baden-Württembergs hinaus. Vor allem in der Karwoche sei die Nachfrage enorm, so Bihlmaier.

Damit die gewaltige Maultaschen-Nachfrage bedient werden kann, wurden Extraschichten eingeführt. Ostern sei nach wie vor Hochsaison. "Täglich gehen bei uns circa 2,8 Millionen Maultaschen vom Band, zur Osterzeit noch mehr", erklärt Bihlmaier.

Unsere Produktionsmenge an Maultaschen vor Ostern ist vergleichbar mit 30 Millionen Schoko-Osterhasen à hundert Gramm.

Martin Bihlmaier, Geschäftsführer von BÜRGER in Crailsheim: Vor Ostern sei die Nachfrage nach Maultaschen enorm, sagt er. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Vor allem durch Schichten am Wochenende und Verlängerung der Arbeitszeiten werde die Produktion nach oben geschraubt. Nur so könne der Bedarf in der Karwoche gedeckt werden. Was also einst als pfiffige Fastentrickserei begann, ist heute ein Millionengeschäft, das keine Pause kennt - schon gar nicht vor Ostern.