Feuer auf Schloss Langenburg: So probt die Feuerwehr den Ernstfall

Ein Feuer auf Schloss Langenburg - das wäre wie 1963 dramatisch. Denn das Gebäude ist groß und viele Menschen müssten im Ernstfall gerettet werden.

Auf Schloss Langenburg (Kreis Schwäbisch Hall) hat es heute geknallt und geraucht, denn die Feuerwehr probt dort, was bei einem Brand zu tun wäre. Das Szenario: Ein Feuer ist in der Küche des Schlosses ausgebrochen. Wie rettet die Feuerwehr nun Verletzte und wie findet sie die Opfer überhaupt im großen Schloss, zwischen all dem dichten Rauch? Für Kreisbrandmeister Joachim Wagner eine wichtige Übung, um die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen zu verbessern.

Das "Feuer" startet in der Küche

Professionell geschminkte Statisten spielen verletzte oder tote Opfer, Rauchbomben und Nebelmaschinen setzen die Retter unter Druck.

Durch die Fettexplosion wird es mehrere Verletzte geben und auch Tote, also in der Simulation natürlich.

Mehr als 200 Einsatzkräfte von kreisweiten Feuerwehren, der Polizei und dem Roten Kreuz mit einer Hundestaffel nehmen teil. Ein realistischer Ernstfall, denn vor rund 60 Jahren gab es schon mal ein echtes und verheerendes Feuer auf Schloss Langenburg.