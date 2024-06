Eine 62-jährige Frau schwebt nach einem Küchenbrand in Weinsberg in Lebensgefahr. Ein vergessener Herd führte zu dem folgenschweren Feuer.

Bei einem Küchenbrand in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist eine 62-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Sie wurde durch Einsatzkräfte reanimiert und schwebt weiter in Lebensgefahr, wie die Polizei Heilbronn berichtete.

Das Feuer war in der Nacht zum Montag gegen 1:20 Uhr in einem Wohnhaus am Unteren Tor ausgebrochen. Ursache waren laut der Behörde mutmaßlich Essensreste und Gegenstände auf einem eingeschalteten Herd. Die Frau wurde bewusstlos in der verrauchten Wohnung gefunden. Nach Reanimation vor Ort kam sie mit schwerer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Andere Bewohnerinnen und Bewohner blieben unverletzt.

29 Feuerwehrkräfte waren laut Polizei im Einsatz. Die Beamten schätzen den Schaden auf etwa 10.000 Euro. Die übrigen Wohnungen sollen bis Dienstag wieder bewohnbar sein.